В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
© соцсетиОбстрел Донецка 31 октября 2022 года
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В Петровском районе Донецка при обстреле погибли девочка 14 лет, сообщает 7 ноября российский военкор Семен Пегов (автор Telegram-канала WarGonzo)
В результате попадания снаряда 155мм в жилой дом по ул. Львовской погибла девочка-подросток 2008 г.р.
По информации Пегова, прямые попадания также зафиксированы в жилых домах на улицах Заболотного и Лунина того же района города.
Информации о других пострадавших и погибших пока нет.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории региона.
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