https://ukraina.ru/20221107/1040585514.html

В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток

В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток - 07.11.2022 Украина.ру

В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток

В Петровском районе Донецка при обстреле погибли девочка 14 лет, сообщает 7 ноября российский военкор Семен Пегов (автор Telegram-канала WarGonzo)

2022-11-07T19:57

2022-11-07T19:57

2022-11-07T19:57

новости

обстрелы

донецк

погибшие

подросток

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По информации Пегова, прямые попадания также зафиксированы в жилых домах на улицах Заболотного и Лунина того же района города.Информации о других пострадавших и погибших пока нет.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории региона.

https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html

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2022

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новости, обстрелы, донецк, погибшие, подросток