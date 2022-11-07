В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток - 07.11.2022 Украина.ру
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В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток - 07.11.2022 Украина.ру
В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
В Петровском районе Донецка при обстреле погибли девочка 14 лет, сообщает 7 ноября российский военкор Семен Пегов (автор Telegram-канала WarGonzo)
2022-11-07T19:57
2022-11-07T19:57
новости
обстрелы
донецк
погибшие
подросток
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По информации Пегова, прямые попадания также зафиксированы в жилых домах на улицах Заболотного и Лунина того же района города.Информации о других пострадавших и погибших пока нет.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории региона.
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новости, обстрелы, донецк, погибшие, подросток
Новости, обстрелы, Донецк, погибшие, подросток

В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток

19:57 07.11.2022
 
© соцсетиОбстрел Донецка 31 октября 2022 года
Обстрел Донецка 31 октября 2022 года
© соцсети
Читать в
В Петровском районе Донецка при обстреле погибли девочка 14 лет, сообщает 7 ноября российский военкор Семен Пегов (автор Telegram-канала WarGonzo)
В результате попадания снаряда 155мм в жилой дом по ул. Львовской погибла девочка-подросток 2008 г.р.
По информации Пегова, прямые попадания также зафиксированы в жилых домах на улицах Заболотного и Лунина того же района города.
Информации о других пострадавших и погибших пока нет.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территории региона.
Боевая подготовка мобилизованных в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
12:08
Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Главное на Украине на 12:00 7 ноябряОборону в Энергодаре усилили мобилизованными. Украинские военные продолжают ожесточённые обстрелы новых регионов России. В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах специальной военной операции на Украине
 
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