https://ukraina.ru/20221107/1040585105.html

Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского

Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского - 07.11.2022 Украина.ру

Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского

Владимир Зеленский заявил, что решил принудительно изъять у украинских бизнесменов активы ряда стратегических компаний для поддержки армии

2022-11-07T19:48

2022-11-07T19:48

2022-11-07T19:48

украина

национализация

владимир зеленский

игорь коломойский

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Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины."На заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Такие шаги необходимы для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", - сказал Зеленский.Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях. Теперь их хотят запустить в круглосуточном режиме для того, чтобы восполнить нехватку критически важной продукции.Между тем, одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Украине Кременчугский НПЗ (входит в "Укртатнафту") было уничтожено в апреле в ходе СВО.

https://ukraina.ru/20221107/1040572964.html

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украина, национализация, владимир зеленский, игорь коломойский