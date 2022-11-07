https://ukraina.ru/20221107/1040585105.html
Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского - 07.11.2022 Украина.ру
Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
Владимир Зеленский заявил, что решил принудительно изъять у украинских бизнесменов активы ряда стратегических компаний для поддержки армии
2022-11-07T19:48
2022-11-07T19:48
2022-11-07T19:48
украина
национализация
владимир зеленский
игорь коломойский
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Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины."На заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Такие шаги необходимы для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", - сказал Зеленский.Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях. Теперь их хотят запустить в круглосуточном режиме для того, чтобы восполнить нехватку критически важной продукции.Между тем, одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Украине Кременчугский НПЗ (входит в "Укртатнафту") было уничтожено в апреле в ходе СВО.
https://ukraina.ru/20221107/1040572964.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, национализация, владимир зеленский, игорь коломойский
Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
Владимир Зеленский заявил, что решил принудительно изъять у украинских бизнесменов активы ряда стратегических компаний для поддержки армии
Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины.
"На заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта". Такие шаги необходимы для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", - сказал Зеленский.
Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях. Теперь их хотят запустить в круглосуточном режиме для того, чтобы восполнить нехватку критически важной продукции.
Между тем, одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Украине Кременчугский НПЗ (входит в "Укртатнафту") было уничтожено в апреле в ходе СВО.