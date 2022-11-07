Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины - 07.11.2022 Украина.ру
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Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины
Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины - 07.11.2022 Украина.ру
Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины
Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча подал заявление в Генеральную прокуратуру страны после угроз воюющих на Украине на стороне киевского режима молдавских наемников
2022-11-07T19:34
2022-11-07T19:34
украина
молдавия
новости
иностранные наемники
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На местном телеканале ТВ-8 ранее вышел сюжет, в котором наемники из Молдавии, находящиеся в составе вооруженных формирований Украины, выступили в поддержку правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и угрожали расправиться с оппозиционерами."Я обратился в Генпрокуратуру Республики Молдова, Службу информации и безопасности, а также в Координационный совет по телевидению и радио с просьбой дать правовую оценку факту демонстрации по телеканалу ТВ-8 видеоролика с молдавскими гражданами, участвующими в вооруженном конфликте на территории Украины, распространяющими клеветнические сведения в отношении граждан нашей страны и открыто угрожающими нашим согражданам", - заявил Батрынча.Он уверен, что были нарушены положения Уголовного кодекса Молдавии, касающиеся пропаганды войны, угроз убийством, наемничества и клеветы.С лета в Молдавии идут массовые протесты против нынешнего проевропейского правительства, которое оказалось неспособным справиться с экономическим кризисом, пытаясь отвлечь сограждан от проблем воинственной риторикой в отношении конфликта на Украине.
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украина, молдавия, новости, иностранные наемники
Украина, Молдавия, Новости, иностранные наемники

Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины

19:34 07.11.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста в связи с результатами выборов в Молдавии
Акция протеста в связи с результатами выборов в Молдавии
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Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча подал заявление в Генеральную прокуратуру страны после угроз воюющих на Украине на стороне киевского режима молдавских наемников
На местном телеканале ТВ-8 ранее вышел сюжет, в котором наемники из Молдавии, находящиеся в составе вооруженных формирований Украины, выступили в поддержку правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и угрожали расправиться с оппозиционерами.
"Я обратился в Генпрокуратуру Республики Молдова, Службу информации и безопасности, а также в Координационный совет по телевидению и радио с просьбой дать правовую оценку факту демонстрации по телеканалу ТВ-8 видеоролика с молдавскими гражданами, участвующими в вооруженном конфликте на территории Украины, распространяющими клеветнические сведения в отношении граждан нашей страны и открыто угрожающими нашим согражданам", - заявил Батрынча.
Он уверен, что были нарушены положения Уголовного кодекса Молдавии, касающиеся пропаганды войны, угроз убийством, наемничества и клеветы.
С лета в Молдавии идут массовые протесты против нынешнего проевропейского правительства, которое оказалось неспособным справиться с экономическим кризисом, пытаясь отвлечь сограждан от проблем воинственной риторикой в отношении конфликта на Украине.
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