https://ukraina.ru/20221107/1040584996.html

Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины

Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины - 07.11.2022 Украина.ру

Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины

Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча подал заявление в Генеральную прокуратуру страны после угроз воюющих на Украине на стороне киевского режима молдавских наемников

2022-11-07T19:34

2022-11-07T19:34

2022-11-07T19:34

украина

молдавия

новости

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/30/1017813020_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_f10c2152778a37f2edeee33385c1e183.jpg.webp

На местном телеканале ТВ-8 ранее вышел сюжет, в котором наемники из Молдавии, находящиеся в составе вооруженных формирований Украины, выступили в поддержку правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и угрожали расправиться с оппозиционерами."Я обратился в Генпрокуратуру Республики Молдова, Службу информации и безопасности, а также в Координационный совет по телевидению и радио с просьбой дать правовую оценку факту демонстрации по телеканалу ТВ-8 видеоролика с молдавскими гражданами, участвующими в вооруженном конфликте на территории Украины, распространяющими клеветнические сведения в отношении граждан нашей страны и открыто угрожающими нашим согражданам", - заявил Батрынча.Он уверен, что были нарушены положения Уголовного кодекса Молдавии, касающиеся пропаганды войны, угроз убийством, наемничества и клеветы.С лета в Молдавии идут массовые протесты против нынешнего проевропейского правительства, которое оказалось неспособным справиться с экономическим кризисом, пытаясь отвлечь сограждан от проблем воинственной риторикой в отношении конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20221103/1040499126.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, молдавия, новости, иностранные наемники