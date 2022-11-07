"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского - 07.11.2022 Украина.ру
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"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского
"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского - 07.11.2022 Украина.ру
"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского
Читатели американской газеты The Washington Post обратились к украинским властям с призывом пойти на переговоры с Россией
2022-11-07T19:01
2022-11-07T19:01
украина
новости
сша
россия
переговоры
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Днем ранее WP со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией сообщила, что администрация Джо Байдена неофициально просит киевский режим показать готовность к переговорам с Москвой."Да, начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве", — пишет Willie Leel."Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — пишет другой пользователь.Режиму Зеленского также напомнили, что миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой, а также, что отказ США от поддержки Украины — это лишь вопрос времени, тем более на фоне тайваньского вопроса.В связи с этим стоит также вспомнить, что Владимир Зеленский ранее подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что готова к диалогу с Киевом.
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украина, новости, сша, россия, переговоры
Украина, Новости, США, Россия, переговоры

"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского

19:01 07.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Читатели американской газеты The Washington Post обратились к украинским властям с призывом пойти на переговоры с Россией
Днем ранее WP со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией сообщила, что администрация Джо Байдена неофициально просит киевский режим показать готовность к переговорам с Москвой.
"Да, начинайте переговоры сейчас, потому что потом республиканцы отменят всю военную помощь. Если откажетесь, тогда ждите скорой смены режима в Киеве", — пишет Willie Leel.
"Украине не победить в этом противостоянии. Разве американцы готовы отправить свои войска в Восточную Европу и принимать участие в конфликте? И кстати, Киев так и не выполнил Минские соглашения", — пишет другой пользователь.
Режиму Зеленского также напомнили, что миллионы жителей Киева могут замерзнуть из-за отключений электроэнергии этой зимой, а также, что отказ США от поддержки Украины — это лишь вопрос времени, тем более на фоне тайваньского вопроса.
В связи с этим стоит также вспомнить, что Владимир Зеленский ранее подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что готова к диалогу с Киевом.
Зеленский СНБО
16:47
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