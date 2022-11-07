https://ukraina.ru/20221107/1040582870.html

Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине

Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине - 07.11.2022 Украина.ру

Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине

Херсонские власти заявили о завершении вывоза жителей на левый берег Днепра. Олигарха Игоря Коломойского лишили контроля над важнейшими компаниями в сфере энергетики

2022-11-07T19:00

2022-11-07T19:00

2022-11-07T19:00

эксклюзив

хроники

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о завершении эвакуации из Херсона."Сегодня последний день организованной эвакуации с правобережной части Херсонской области. Большинство не выехавших из Херсона жителей, только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения. Теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки", - заявил Стремоусов.Он также рассказал о дальнейшем пути эвакуированных."По прибытию на левый берег, жителей правобережной части Херсонской области, забирают автобусы и перевозят в Крым где народ встретят волонтеры #мыВместе и далее эвакуированные отправятся в другие субъекты Российской Федерации. В других субъектах Российской Федерации, жителям Херсонской области предоставляются пункты временного размещения.Также каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату, в размере 100 000 руб. и жилищный сертификат", - указал Стремоусов.За несколько часов до этого российский журналист Александр Коц у себя в телеграм-канале сообщил об отправлении последнего теплохода из Херсона."Последний теплоход отошел с правого берега из Херсона", - сообщил Коц.Свою запись он сопроводил фотографией расписания движения теплоходов."С 08.11.2022 сообщение теплоходов из Херсона с левым берегом прекращено!!!" - гласило расписание.Видео отправления последнего теплохода у себя в телеграм-канале разместил журналист и волонтёр Роман Сапоньков.Утром 7 ноября в эфире радио Sputnik Стремоусов рассказал о положении дел в Херсоне."Обстановка в городе стабильная. Все, что было необходимо, мы сделали: дали возможность людям эвакуироваться в левобережную часть Херсонской области, в другие субъекты РФ. Но еще очень много людей в Херсоне осталось – это люди, которые не хотят покидать город, "ждуны", как у нас говорят. Но мы насильно никого не эвакуируем. … Жизнь в городе продолжается, перебоев с продуктами питания нет, город подготовлен к отопительному сезону. Город живет как обыкновенный прифронтовой город, если не считать агрессивные прилеты со стороны укронацистов. Постоянно обстреливается Новая Каховка. Каховская дамба находится под ударом уже несколько месяцев. Есть перебои со светом, со связью в городе из-за диверсий укронацистов. Но эти вопросы решаемые. Если говорить об общей ситуации, то Херсон продолжает быть русским городом, Херсон находится под защитой министерства обороны РФ", - заявил Стремоусов.По его словам, украинские вооружённые формирования несут большие потери при попытке прорвать линию обороны."На фронтах нацисты пробуют проскочить через линию обороны, но тщетно. Они несут большие потери. Наши бойцы заявляют, что нацисты все меньше и меньше идут в атаку, поскольку это всегда большие потери в живой силе и технике и, как показывает практика, это бесполезно", – отметил Стремоусов.Ранее власти Херсона неоднократно призывали население города покинуть его, объясняя это заботой о мирных жителях, особенно на фоне участившихся обстрелов города ВСУ.Днём 7 ноября журналист Коц опубликовал видео работы ПВО над Херсоном.Спустя несколько часов Коц подвёл итоги дня."К исходу дня Херсон по-прежнему испытывает перебои с электричеством и связью. Свет есть лишь в некоторых районах города, сотовая связь и мобильный интернет - пятнами. Серьезных наступательных действий противник не ведёт, но накапливает технику и живую силу на Херсонской направлении. Вывозили сегодня на тот берег семью, которая на полчаса опоздала на последний теплоход. Объявление о том, что катера не ходят с завтрашнего дня, висят в порту. Беженцы говорят, что ВСУ в последнее время нарастили артиллерийский огонь. Войска стоят на позициях под Херсоном, массового вывода я здесь не наблюдаю", - рассказал он в 18:54.Обстановка в регионе остаётся непростой."Привет" КоломойскомуСтратегически важные предприятия, связанные с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным переходят в собственность государства, сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарных акционеров "Укрнафты".По их данным, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом, регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.Компаниям Коломойского в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. Государству в лице НАК "Нафтогаз" к этому моменту принадлежали 50% плюс 1 акция. Владельцами других акций являются миноритарные акционеры. "Укрнафта", в свою очередь, является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины.В "Укртатнафте" днепропетровский олигарх совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владели около 60%. Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, выведенный ударами из строя в мае этого года.До недавнего времени владельцем "Мотор Сич" был Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Однако Украина заблокировала операции с акциями "Мотор Сичи", что вызвало серьёзное охлаждение с Китаем. В октябре этого года Богуслаева арестовали, обвинив в государственной измене.Компания "АвтоКрАЗ" входит в группу "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго, который покинул страну. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей."Запорожтрансформатор" — предприятие-банкрот, производящее трансформаторное и реакторное оборудование. Его владельцем является Константин Григоришин.Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим собственникам и миноритарным акционерам.Однако уже известно, что решение государства вызвало шок у Коломойского."Это (отчуждение пакетов акций олигарха в "Укрнафте" и "Укртатнафте". — Ред.) обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего", — рассказал украинскому изданию "Страна" источник в окружении Коломойского.По словам источника, теперь под вопросом функционирование телеканала "1+1", так как основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний.Примечательно, что если информация "Страны" о функционировании медиактивов Коломойского правдива, то канал "1+1" станет вторым крупным СМИ, прекратившим работу во время спецоперации. Ранее — летом — холдинг СКМ другого олигарха — Рината Ахметова — сдал в Национальный совет по телевидению и радиовещанию свои лицензии на вещание на Украине. Всего у СКМ было 10 спутниковых и эфирных каналов, интернет-ресурс "Сегодня", а также сайт и печатный журнал Vogue. Кроме того, в медбизнес Ахметова входили онлайн-кинотеатр Oll.tv и спутниковая платформа Xtra TV. Все эти активы входили в "Медиа Группу Украина". Намерения отказаться от медиабизнеса в компании объяснили вступлением в действие антиолигархического закона. Согласно последнему, влияние на СМИ – один из критериев, по которым бизнесмены могут войти в реестр олигархов.Позже стало известно, что сотрудники каналов Ахметова создают своё СМИ. 3 ноября созданная бывшими сотрудниками "Медиа Группы Украины" телекомпания "Мы — Украина" получила временное разрешение на вещание в цифровом мультиплексе МХ-2.При этом у Ахметова опровергли связь с этой компанией. Как заявила директор СКМ по коммуникациям Наталья Емченко холдинг Ахметова "ни в коем виде и ни в коем случае не финансирует медиапроекты на Украине".Таким образом, уже два опасных для власти олигарха в результате политики президента Владимира Зеленского лишились своих медиа-активов и не могут угрожать его власти.

https://ukraina.ru/20221107/1040570529.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники