https://ukraina.ru/20221107/1040582773.html
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства - 07.11.2022 Украина.ру
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за того, что местные женщины употребляют слишком много алкоголя.
2022-11-07T18:44
2022-11-07T18:44
2022-11-07T18:44
польша
женщины
пьянство
новости
рождаемость
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"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет. Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет, в среднем, годом больше — годом меньше, у всех по-разному. А женщине нужно только два года", — приводит слова политика газета Wiadomości.По словам Качиньского, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью, "а они в 25 лет льют за воротник".
https://ukraina.ru/20221107/1040576334.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, женщины, пьянство, новости, рождаемость
Польша, женщины, пьянство, Новости, рождаемость
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за того, что местные женщины употребляют слишком много алкоголя.