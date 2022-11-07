Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040582773.html
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства - 07.11.2022 Украина.ру
Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за того, что местные женщины употребляют слишком много алкоголя.
2022-11-07T18:44
2022-11-07T18:44
польша
женщины
пьянство
новости
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/84/1034288423_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9906631bef328e8396b75aec6f891dee.jpg
"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет. Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет, в среднем, годом больше — годом меньше, у всех по-разному. А женщине нужно только два года", — приводит слова политика газета Wiadomości.По словам Качиньского, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью, "а они в 25 лет льют за воротник".
https://ukraina.ru/20221107/1040576334.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/84/1034288423_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_90e20efee0461ad7c9dee064cdb40c74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, женщины, пьянство, новости, рождаемость
Польша, женщины, пьянство, Новости, рождаемость

Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства

18:44 07.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / Mikolaj Filip FormellaЯрослав Качиньский
Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© commons.wikimedia.org / Mikolaj Filip Formella
Читать в
Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за того, что местные женщины употребляют слишком много алкоголя.
"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет. Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет, в среднем, годом больше — годом меньше, у всех по-разному. А женщине нужно только два года", — приводит слова политика газета Wiadomości.
По словам Качиньского, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью, "а они в 25 лет льют за воротник".
В Польше гражданин Украины угнал катафалк
17:14
В Польше пьяный украинец угнал катафалкВ Варшаве гражданин Украины угнал катафалк у бывшего работодателя. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе польской полиции
 
ПольшаженщиныпьянствоНовостирождаемость
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
20:00По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО
19:57В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
19:48Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
19:34Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины
19:31Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли
19:01"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского
19:00Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине
18:44Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
18:26Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая
18:15В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция
18:11В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
17:50Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
17:46Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября
17:44В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров
17:44Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль
17:35Оскопление памяти. Киев заставляют забыть, кто его освободил от нацистов
17:26Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты
17:19В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии
17:14В Польше пьяный украинец угнал катафалк
Лента новостейМолния