https://ukraina.ru/20221107/1040582773.html

Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства

Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства - 07.11.2022 Украина.ру

Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства

Глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польшу ожидает демографический кризис из-за того, что местные женщины употребляют слишком много алкоголя.

2022-11-07T18:44

2022-11-07T18:44

2022-11-07T18:44

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рождаемость

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"Если все молодые девушки и женщины будут пить столько же, сколько их сверстники, детей больше не будет. Помните, что мужчине, чтобы стать алкоголиком, нужно пить примерно 20 лет, в среднем, годом больше — годом меньше, у всех по-разному. А женщине нужно только два года", — приводит слова политика газета Wiadomości.По словам Качиньского, женщина должна "созреть", чтобы стать хорошей матерью, "а они в 25 лет льют за воротник".

https://ukraina.ru/20221107/1040576334.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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польша, женщины, пьянство, новости, рождаемость