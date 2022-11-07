https://ukraina.ru/20221107/1040582197.html

Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли

Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли - 07.11.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T19:31

2022-11-07T19:31

2022-11-07T19:31

интервью

россия

всу

сша

нато

ядерная война

украина

херсон

донбасс

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Россия на Украине выбрала верную стратегию. Мы держим активную оборону. Мы отбиваем атаки, контратакуем и за счет этого сохраняем линию фронта. Мы почти не двигаемся вперед, но противник несет потери. Да, кажется, что за счет этого наши дела на фронте не самые лучшие. Но мы наносим высокоточные удары по энергетическим объектам Украины. Если мы продолжим операцию по уничтожению трансформаторных подстанций, которые обеспечивают работу ГЭС, АЭС и ТЭЦ, мы можем через месяц лишить Украину 70% мощностей. Если мы эту задачу решим, мы отправим Украину в 19 век считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ прокомментировало заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике" под Угледаром. В ведомстве отметили, что подразделения этой бригады за 10 дней продвинулись на 5 км вглубь украинских позиций. По его сведениям, за счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1.- Юрий Альбертович, соответствует ли этот успех той цене, которая была за него заплачена?- В том обращении, которое поступило губернатору Приморского края, речь шла о том, что потери были очень большие. Такое заявление может быть вызвано несколькими причинами.Во-первых, потери действительно могли быть очень большими. Во-вторых, это могли быть военнослужащие, которые прибыли сейчас по частичной мобилизации. Они не обстреляны, плохо представляют, что творится на поле боя, поэтому гибель одного-двух человек они воспринимают как гибель всего подразделения. Это свойственно психике даже самого подготовленного мужчины, который оказывается впервые на фронте. В-третьих, это вообще могла быть дезинформация со стороны ВФУ и их спецподразделений, которые хорошо подготавливают различные вбросы.Если мы ведем речь о боевых задачах, которые там решаются, то нам никто не раскроет замысел операции. Этот угледарский выступ создает нам проблемы уже очень долго. Попытка его уничтожить предпринималась не один раз и не всегда заканчивалась успехом. Есть разные точки зрения о целесообразности этого наступления. Но если мы будем говорить только о потерях без военной составляющей, то получится, что любую военную операцию лучше не проводить.В деталях происшествия будут разбираться Минобороны и военная прокуратура. Это их компетенция. Они посмотрят, насколько там все было продумано и организовано. Если мы действительно теряем убитым или раненным одного солдата, а Украина теряет семь, то это говорит о том, что операция хорошо подготовлена, продумана и организована.В советское время, когда не было войны, я был молодым офицером и участвовал в крупных учениях, в которых были задействованы сотни тысяч военнослужащих. Одна дивизия воевала с другой – 12 тысяч против 12 тысяч. К сожалению, потери в мирное время на этих учениях были ощутимыми, по 20-30 человек. В одном из подразделений, с которыми я тесно общался, за день погибли восемь человек. Военная служба всегда связана с риском для жизни и с большой ответственностью.- Так была ли правильно продумана операция под Угледаром?- Об этом говорить преждевременно. Она не завершена. Она еще только в самом начале. Только после того, как будут определенные успехи или неудачи, можно будет сделать организационные выводы. Говорят, что победителей не судят, но я против этого.На сегодняшний день мы выбрали верную стратегию. Она заключается в том, что мы держим активную оборону. Мы отбиваем атаки, контратакуем и за счет этого сохраняем линию фронта. Мы почти не двигаемся вперед, но противник несет потери. Да, кажется, что за счет этого наши дела на фронте не самые лучшие. Но мы наносим высокоточные удары по энергетическим объектам Украины. Только по словам Зеленского выведено из строя до 50% мощностей, но я думаю, что их больше 60.Если мы продолжим операцию по уничтожению трансформаторных подстанций, которые обеспечивают работу ГЭС, АЭС и ТЭЦ, мы можем через месяц лишить Украину 70% мощностей. Если мы эту задачу решим, мы отправим Украину в 19 век. Именно поэтому украинские власти заговорили о необходимости вывезти из Киева 3 млн человек. Такие заявления просто так не делаются.Я бы добавил к этому еще один этап операции с помощью нашего высокоточного оружия – поражение туннелей, мостов, железнодорожных станций и станций, где меняют колесные пары с европейской колеи на российскую, в частности, ЧОП. Они их будут восстанавливать, но мы их снова будем выводить из строя. Нужно держать их в положении, когда они не подлежат эксплуатации. Это ограничит приток на Украину западного оружия. Тем самым мы оставим ВСУ без боевой техники и боеприпасов.Мы должны оставить без электричества украинские оборонные предприятия, предприятия по ремонту техники, а также воинские части в Центральной и Западной Украине. Без связи останутся узлы связи и коммуникации. Это недорогое и эффективное решение.Так что сочетание активной обороны с уничтожением энергетической инфраструктуры Украины - это то, что может заставить киевский режим пойти на переговоры, которые отвечают нашим интересам.- Каковы на сей раз будут наши условия?- Украина станет нейтральным государством, лояльным к России. Она получит внеблоковый статус, а, по факту, превратится в мост между Западом и Востоком. Это то, к чему мы их в свое время призывали, на что киевский режим отказывался пойти, предпочитая реализовать план Б, суть которого состояла в силовом захвате Донбасса.Сейчас многие уже забыли, но я напомню, что есть западные документы, в соответствии с которыми в конце февраля-начале марта ВСУ должны были напасть на Донбасс. В течение первых трех дней они должны были отсечь республики от границы с Россией, а потом за три дня должны были окружить Донецк и Луганск, взять их в блокаду и начать зачистку по хорватскому сценарию.Тех людей, которые симпатизировали России, должны были депортировать в РФ, а активных противников киевского режима отправили бы в концлагеря и уничтожить. Все это создавалось под эгидой британских и американских советников. Это не пропаганда, а реальность. Если бы мы не знали, что такое нападение будет, мы бы начали спецоперацию не 24 февраля, а где-то через полгода. Мы бы лучше подготовились и решили ряд других проблем. Но нас вынудили на этот шаг.Да, не все у нас вышло так гладко, как мы хотели. Но мы уже спасли десятки тысяч жителей Донбасса и Крыма. Мне рассказывали, что 22 февраля наши танки в Крыму буквально врылись в землю, потому что ждали наступления украинских войск. Линия обороны была создана на ровном месте, как только мы получили данные. Но мы нанесли упреждающий удар.- Что бы вы могли сказать тем людям, которые высказывают панические настроения о ходе СВО?- Мы должны понимать одну простую вещь. Украинскую армию мы разбили за три месяца. Она перестала существовать. Если мы посмотрим количество уничтоженных РСЗО, танков, самолетов и вертолетов, то до 90% украинской армии было выбито нашими высокоточными и обычными средствами. Потом мы два месяца воевали с советским оружием и техникой, которые НАТО забрал у бывших стран Варшавского договора и купил арабских и африканских стран. Даже сейчас есть информация, что Чехия поставит Украине 90 танков. То есть либо их припрятали на складах, либо их выдают за чешские, а на самом деле они из какого-нибудь Египта. А вся остальная техника идет из НАТО.То есть сейчас уже НАТО ведет войну с Россией. Более того, на ключевых направлениях действуют профессиональные военные под видом наемниками. Например, северо-восточнее Угледара и южнее Донецка русской и украинской речи в рядах противника не слышно вообще.Это говорит о том, что украинская регулярная армия иссякла и деморализована. Солдаты не хотят воевать. Киевский режим провел мобилизацию миллион человек, 200 тысяч - кадровая армия, а 800 – тербаты. Причем их используют очень хорошо. Их бросают в атаку и держат в обороне. Поэтому мы вынуждены были провести частичную мобилизацию, чтобы хотя бы численно приблизиться к украинской армии. Линия фронта составляет 1000 км. В годы Великой Отечественной войны на такой фронт приходилось 2 млн советских солдат.Несмотря на это, мы с поставленными задачами справляемся. У нас есть сложности и они продолжатся, потому что мы начинаем переходить к другой форме боевых действий. Мы сохраняем статус военной операции, но переходим к войне на истощение.- Когда мы начали этот переход?- С момента введения военного положения в четырех областях и начальной степени военного положения в Центральном и Западном военных округах. В регионах, которые реально граничат с блоком НАТО. Мы усиливаем охрану, создаем штабы территориальной обороны и приводим в порядок убежища. Все делается в соответствии с двумя указами президента, которые мы знаем, но не до конца понимаем.Наша задача – перевести экономику на военные рельсы. Это не значит, что мы поступим так же, как в годы Великой Отечественной. У нас другая экономика и другие механизмы. Но основное внимание должно быть сосредоточено на лозунге "Все для фронта – все для победы".Война на истощение подразумевает истощение ресурсов. У Европы с этим все хуже и хуже. Там все чаще звучат заявления, что "наши арсеналы иссякли". Часть стран уже призывает к переговорам между киевским режимом и Россией. Зато США готовы воевать до конца, потому что они подпитывают Украину своим военно-промышленным комплексом.- А с США мы можем что-то сделать, чтобы поддержка Украины прекратилась?- Возможно, что после прихода к власти республиканцы поменяют свою позицию. Но на это мало шансов, потому что среди республиканцев тоже много людей, которые призывают до конца поддерживать Украину. Но есть надежда, что миграционный и экономический кризис в США заставит политиков поменять точку зрения, что нужно вкачивать в киевский режим миллиарды долларов.Этот подход существует по двум причинам. Первое – настроения населения. На Западе среди мужчин призывного возраста проводились опросы относительно того, кто из них готов с оружием в руках защищать "украинскую демократию". В Германии и во Франции никто не согласился. А в Великобритании год назад прямо сказали, что в армии служить некому, поэтому им нужно к 2030 году роботизировать 30% военной техники. В США только 8% мужчин согласны идти воевать ради Украины.Так что киевский режим делает все, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. И за эту идею сейчас держится все НАТО. Они прекрасно понимают, что у них солдат нет, а те, кто пойдет на фронт, либо сдадутся, либо дезертируют. Так что руками Украины они пытаются развалить Россию.- А развал России им зачем?- Мы часто говорим о том, что Запад стреляет себе в ногу, взрывая "Северные потоки" и поднимая цены на нефть. Но это связано с событиями, которые были 100 лет назад, когда была иностранная военная интервенция Антанты. Перед началом интервенции было четко сказано, что эти области будут принадлежать Румынии, эти – Франции, эти- Великобритании, а эти – США. "Белые" тогда считали, что Антанта помогает им бороться с большевиками, но Черчилль прямо сказал, что это не "мы им помогали бороться с большевиками, а они помогали нам завоевывать Россию".Я уверен, что и сейчас есть секретное соглашение между ведущими странами Запада, чтобы российские нефтяные, газовые и другие месторождения передать тем или иным корпорациям. Поэтому сейчас Запад идет на любые жертвы, экономя на всем, что можно, лишь бы вызвать в нашей стране потрясения, смену власти и развалить ее, чтобы присвоить себе природные ресурсы. Просто его реализуют под разными вариантами.Есть еще более страшный вариант, связанный с применением грязной ядерной бомбой. Зеленский много раз говорит, что им нужно ядерное оружие, чтобы одержать победу. И на Западе вбрасываются заявления, что якобы Россия готова применить ядерное оружие для капитуляции Украины, потому что линия фронта стоит и продвижения нет. Они пытаются подготовить общественное мнение, что Россия пойдет на такой шаг, хотя мы этого не планируем.В нашей ядерной доктрине есть два случая, когда мы можем применить это оружие. Либо если по нам им ударят и мы ударим в ответ, либо если само российское государство может перестать существовать. Так что эта провокация, которую по-прежнему готовит Киев, очень опасна.Если они ракету от "Точки-У" переделают под "Искандер", заполнят радиоактивными веществами и якобы собьют (ракета не взорвется), туда привезут иностранных журналистов, которые, не задавая вопросов, закричат, что русские применили ядерное оружие.В этой ситуации может произойти самое страшное. США могут сказать, что вынуждены передать Украине тактическое ядерное оружие. Это означает войну на территории Украины и европейской части России. Потому что Украина и европейская часть России перестанет существовать как пригодная для жизни территория. Мы будем вынуждены запросить переговоры о мире на американских условиях с последующей передачей российских ресурсов и всего остального.Кто-то считает этот сценарий фантастическими, но я считаю их рабочими. Поэтому мы должны сделать все, чтобы этого не допустить.- А как мы это предотвратим, кроме того, что будем об этом разговаривать?- Если мы знаем, где собирают эту грязную бомбу, мы должны будем ударить туда высокоточным оружием, чтобы камня на камне не осталось. Таким образом, мы ликвидируем саму мысль о грязной ядерной бомбе на Украине. Точно так же с другими провокациями. Сначала заявляем, потом наносим удар.Есть и другие опасности. Если киевский режим откроет воду с Днепрогэс, может произойти затопление в районе Запорожской АЭС. Реакторы хоть и заглушены, но они все равно тепло выделяют и их надо охлаждать. Так что возможна катастрофа по сценарию Фукусимы. Еще они могут "Хаймерсами" ударить по одному из реакторов. Даже если из 20 ракет по нему попадет пять, они его пробьют. А это уже сценарий Чернобыля.К счастью, МАГАТЭ нас стал слушать. Я не знаю, какие выводы сделают их специалисты, но те люди, которые пребывают на этих объектах, правильно оценивают угрозы, которые пытается создать киевский режим для Европы.Чтобы их предотвратить, нам нужно одерживать на фронтах победу, которая всегда сопряжена с потерями.- Каков ваш прогноз по Херсону, учитывая, что с нашей стороны все чаще звучат разговоры об оставлении города, а украинская сторона считает их ловушкой?- Да, есть такое заявление Буданова, что это ловушка России. Но, объективно говоря, нам держать там оборону трудно.По нашей оценке, там сосредоточены 50 тысяч украинских военнослужащих, а нас там гораздо меньше. Мы создали сплошную линию обороны, которая сейчас успешно позволяет отбивать атаки. Но если уничтожить шлюзы Каховской ГЭС, то волна от 5 до 15 метров просто смоет наши укрепления. Мы окажемся без линии обороны.Поэтому мы строем вторую линию обороны, о чем известно противнику. Но вторая линия обороны находится ближе к городу, поэтому с противоположной стороны удобно его обстреливать. Мы об этом знаем и потому проводим эвакуацию.Казалось бы, что в условиях степной местности применение нашей авиации и беспилотников, которые навели бы нашу артиллерию и РСЗО, решило бы все наши проблемы. Через неделю от этих 50 тысяч в живых осталось бы пять. Но сейчас нелетная погода. Штурмовики и беспилотники не работаю, а людская масса противника просто давит наши укрепления. Сдержать нам ее очень тяжело.Всегда есть три сценария. Оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. Поэтому мы должны готовиться к худшему, надеясь на лучшее.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20221107/1040559402.html

https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сша, нато, ядерная война, украина, херсон, донбасс