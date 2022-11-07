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Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая

Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая - 07.11.2022 Украина.ру

Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая

Алжир подал заявку на вступление в блок БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки

2022-11-07T18:26

2022-11-07T18:26

2022-11-07T18:26

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На данный момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР."Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — заявила Заруки.В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, так как для этого созданы практически все условия.Позже посол России в Алжире Валерьян Шуваев сообщил, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.

https://ukraina.ru/20221020/1039940186.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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брикс, новости, алжир, россия, индия, китай