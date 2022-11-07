Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая - 07.11.2022 Украина.ру
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Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая
Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая - 07.11.2022 Украина.ру
Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая
Алжир подал заявку на вступление в блок БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки
2022-11-07T18:26
2022-11-07T18:26
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На данный момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР."Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — заявила Заруки.В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, так как для этого созданы практически все условия.Позже посол России в Алжире Валерьян Шуваев сообщил, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
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брикс, новости, алжир, россия, индия, китай
БРИКС, Новости, Алжир, Россия, Индия, Китай

Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая

18:26 07.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Алжир подал заявку на вступление в блок БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки
На данный момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — заявила Заруки.
В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, так как для этого созданы практически все условия.
Позже посол России в Алжире Валерьян Шуваев сообщил, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
Визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 10:47
Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем ВостокеКитайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times
 
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