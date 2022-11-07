Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Алжир подал заявку на вступление в блок БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки
На данный момент в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — заявила Заруки.
В августе президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС, так как для этого созданы практически все условия.
Позже посол России в Алжире Валерьян Шуваев сообщил, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.
20 октября, 10:47Расширение БРИКС? В Китае рассказали о провале традиционной политики США на Ближнем ВостокеКитайские эксперты полагают, что проявляемый Саудовской Аравией интерес по поводу возможного присоединения к БРИКС означает неудачу традиционной вашингтонской ближневосточной политики "нефть в обмен на безопасность". Об этом говорится в статье, опубликованной 19 сентября китайской газетой Global Times