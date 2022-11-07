https://ukraina.ru/20221107/1040581628.html

В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция

В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция - 07.11.2022 Украина.ру

В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция

Западная антироссийская коалиция слабеет с каждым днем на фоне экономических трудностей и рисков перехода кризиса на Украине в затяжную фазу, пишет The New York Times

2022-11-07T18:15

2022-11-07T18:15

2022-11-07T18:15

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В статье за авторством Джейсона Горовитца и Кэтрин Портер отмечается, что, хотя европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, их решимость пошатнулась после понижения уровня жизни, роста инфляции и накопления усталости от все более дорого обходящегося конфликта."Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — говорится в публикации.Поддержка режима Зеленского в Германии слабеет, люди выходят на протесты против решений правительства о финансировании Украины. Все больше немецких политиков поддерживают эти настроения, в том числе в правящей СДПГ канцлера Олафа Шольца.В частности, Рольф Мютцених, глава парламентской группы партии, обвинил министра иностранных дел Анналену Бербок в том, что она слишком мало делает для поиска дипломатического решения сложного украинского конфликта, что недопустимо для главы внешнеполитического ведомства.Схожих позиций придерживаются и глава греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргос Катругалос, и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который намекнул Украине, что вскоре она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь.Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221105/1040523053.html

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сша, германия, украина, новости, италия, греция