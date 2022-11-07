В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040581628.html
В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция
В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция - 07.11.2022 Украина.ру
В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция
Западная антироссийская коалиция слабеет с каждым днем на фоне экономических трудностей и рисков перехода кризиса на Украине в затяжную фазу, пишет The New York Times
2022-11-07T18:15
2022-11-07T18:15
сша
германия
украина
новости
италия
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/58/1033615837_0:0:3841:2160_1920x0_80_0_0_cdcd0bb01701182536db919b3dec7506.jpg.webp
В статье за авторством Джейсона Горовитца и Кэтрин Портер отмечается, что, хотя европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, их решимость пошатнулась после понижения уровня жизни, роста инфляции и накопления усталости от все более дорого обходящегося конфликта."Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — говорится в публикации.Поддержка режима Зеленского в Германии слабеет, люди выходят на протесты против решений правительства о финансировании Украины. Все больше немецких политиков поддерживают эти настроения, в том числе в правящей СДПГ канцлера Олафа Шольца.В частности, Рольф Мютцених, глава парламентской группы партии, обвинил министра иностранных дел Анналену Бербок в том, что она слишком мало делает для поиска дипломатического решения сложного украинского конфликта, что недопустимо для главы внешнеполитического ведомства.Схожих позиций придерживаются и глава греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргос Катругалос, и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который намекнул Украине, что вскоре она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь.Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221105/1040523053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103361/58/1033615837_0:0:3449:2586_1920x0_80_0_0_a5b93d360c74804f85338bf294b07873.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, германия, украина, новости, италия, греция
США, Германия, Украина, Новости, Италия, Греция

В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция

18:15 07.11.2022
 
© AP / Olivier MatthysПрезидент США Джо Байден канцлер Германии Олаф Шольц Шарль Мишель
Президент США Джо Байден канцлер Германии Олаф Шольц Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP / Olivier Matthys
Читать в
Западная антироссийская коалиция слабеет с каждым днем на фоне экономических трудностей и рисков перехода кризиса на Украине в затяжную фазу, пишет The New York Times
В статье за авторством Джейсона Горовитца и Кэтрин Портер отмечается, что, хотя европейские страны все еще активно поддерживают киевский режим, их решимость пошатнулась после понижения уровня жизни, роста инфляции и накопления усталости от все более дорого обходящегося конфликта.
"Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания", — говорится в публикации.
Поддержка режима Зеленского в Германии слабеет, люди выходят на протесты против решений правительства о финансировании Украины. Все больше немецких политиков поддерживают эти настроения, в том числе в правящей СДПГ канцлера Олафа Шольца.
В частности, Рольф Мютцених, глава парламентской группы партии, обвинил министра иностранных дел Анналену Бербок в том, что она слишком мало делает для поиска дипломатического решения сложного украинского конфликта, что недопустимо для главы внешнеполитического ведомства.
Схожих позиций придерживаются и глава греческой оппозиционной партии СИРИЗА Йоргос Катругалос, и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который намекнул Украине, что вскоре она больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь.
Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, постоянные поставки странами Запада вооружений киевскому режиму делаются из расчета "на жирный приз в виде Российской Федерации, которую они будут грабить".
Для этого на Украину поставляются бывшие в употреблении вооружения, залежавшиеся на складах, заявил Царев в интервью Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:18
Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York TimesСША видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни, сообщила The New York Times 4 ноября
 
СШАГерманияУкраинаНовостиИталияГреция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Алжир официально попросил принять его в объединение России, Индии и Китая
18:15В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция
18:11В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
17:50Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
17:46Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября
17:44В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров
17:44Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль
17:35Оскопление памяти. Киев заставляют забыть, кто его освободил от нацистов
17:26Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты
17:19В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии
17:14В Польше пьяный украинец угнал катафалк
16:54Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах
16:50"Это был своего рода тоталитаризм". Как дедушка украинской евроинеграторши Шухевичем командовал
16:47Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины
16:47Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео
16:40Майкл Бом: кто он
16:39СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине
16:33Джип депутата Госдумы едва не подорвался на французской мине в Херсонской области
16:29"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны
16:01"Пока мы просто не часть России". В Киеве обсудили цену войны
Лента новостейМолния