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В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста - 07.11.2022 Украина.ру
В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру РФ проверить гражданина Великобритании на причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом Луговой написал 7 ноября в телеграм-канале
2022-11-07T18:11
2022-11-07T18:11
2022-11-07T18:11
новости
депутат
офицер
генпрокуратура
великобритания
спецслужбы
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Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру проверить полковника британской разведки MI-6 в отставке Кристофера Найджела Донелли на причастность к теракту на Крымском мосту. Депутат направил официальный запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову. В октябре в СМИ опубликовали якобы переписку Донелли с британским офицером Хью Уордом о планах уничтожения Крымского моста. В 2014 году Донелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту, а у границ Крымского полуострова установить кордон с войсками и минами.Донелли учредил "Институт государственного управления", запустил программу "Инициатива честности". Луговой назвал Донелли инициатором проекта EXPOSE Network по инспирированию протестных движений в России. Проект входил в антироссийский консорциум под руководством Zink Network наряду с иностранными агентами и фондами, заблокированными в России. Вместе с Донелли работали:Луговой предложил признать Донелли террористом, если указанные им факты найдут подтверждения.*выполняет функции иностранного агента
https://ukraina.ru/20221020/1039964149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, офицер, генпрокуратура, великобритания, спецслужбы
Новости, депутат, офицер, генпрокуратура, Великобритания, спецслужбы
В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру РФ проверить гражданина Великобритании на причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом Луговой написал 7 ноября в телеграм-канале
Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру проверить полковника британской разведки MI-6 в отставке Кристофера Найджела Донелли на причастность к теракту на Крымском мосту. Депутат направил официальный запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову.
"Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму", - пишет Луговой.
В октябре в СМИ опубликовали якобы переписку Донелли с британским офицером Хью Уордом о планах уничтожения Крымского моста. В 2014 году Донелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту, а у границ Крымского полуострова установить кордон с войсками и минами.
Донелли учредил "Институт государственного управления", запустил программу "Инициатива честности". Луговой назвал Донелли инициатором проекта EXPOSE Network по инспирированию протестных движений в России. Проект входил в антироссийский консорциум под руководством Zink Network наряду с иностранными агентами и фондами, заблокированными в России. Вместе с Донелли работали:
—оппозиционер Владимир Ашурков, связанный с ФБК* (иностранный агент, организация ликвидирована);
—военный аналитик Игорь Сутягин, осужденный за шпионаж;
—финансист Уильям Браудер, приговоренный к лишению свободы за налоговые махинации.
Луговой предложил признать Донелли террористом, если указанные им факты найдут подтверждения.
*выполняет функции иностранного агента