https://ukraina.ru/20221107/1040580989.html

В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста

В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста - 07.11.2022 Украина.ру

В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста

Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру РФ проверить гражданина Великобритании на причастность к теракту на Крымском мосту. Об этом Луговой написал 7 ноября в телеграм-канале

2022-11-07T18:11

2022-11-07T18:11

2022-11-07T18:11

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великобритания

спецслужбы

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Депутат Госдумы Андрей Луговой попросил Генпрокуратуру проверить полковника британской разведки MI-6 в отставке Кристофера Найджела Донелли на причастность к теракту на Крымском мосту. Депутат направил официальный запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову. В октябре в СМИ опубликовали якобы переписку Донелли с британским офицером Хью Уордом о планах уничтожения Крымского моста. В 2014 году Донелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту, а у границ Крымского полуострова установить кордон с войсками и минами.Донелли учредил "Институт государственного управления", запустил программу "Инициатива честности". Луговой назвал Донелли инициатором проекта EXPOSE Network по инспирированию протестных движений в России. Проект входил в антироссийский консорциум под руководством Zink Network наряду с иностранными агентами и фондами, заблокированными в России. Вместе с Донелли работали:Луговой предложил признать Донелли террористом, если указанные им факты найдут подтверждения.*выполняет функции иностранного агента

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новости, депутат, офицер, генпрокуратура, великобритания, спецслужбы