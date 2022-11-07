Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040580601.html
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО - 07.11.2022 Украина.ру
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
Порядка 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион 7 ноября
2022-11-07T17:50
2022-11-07T17:50
новости
владимир путин
сво
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101782/97/1017829763_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_61ce6a96f2da8191a1805f84283127e5.jpg.webp
"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.Ранее глава государства заявил, что по итогам завершившейся первой волны мобилизации в ряды ВС РФ были призваны 318 тысяч человек, из которых 18 тысяч – добровольцы.
https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101782/97/1017829763_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a87a48ab31f1983d200fd37ce8575bec.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, сво, мобилизация
Новости, Владимир Путин, СВО, мобилизация

Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО

17:50 07.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВ.Путин подписал Указ об образовании Крымского Федерального округа РФ
В.Путин подписал Указ об образовании Крымского Федерального округа РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Порядка 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион 7 ноября
"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.
Ранее глава государства заявил, что по итогам завершившейся первой волны мобилизации в ряды ВС РФ были призваны 318 тысяч человек, из которых 18 тысяч – добровольцы.
Президент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:18
Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноябряПрезидент России Владимир Путин призвал эвакуировать жителей Херсона и высказался о жителях Донбасса и о беженцах с Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины намекнуло на угрозу Курской АЭС
 
НовостиВладимир ПутинСВОмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15В США осознали скорый распад антироссийской коалиции - в очереди на выход Германия, Италия и Греция
18:11В Госдуме назвали офицера MI-6 возможным участником подрыва Крымского моста
17:50Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
17:46Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября
17:44В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров
17:44Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль
17:35Оскопление памяти. Киев заставляют забыть, кто его освободил от нацистов
17:26Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты
17:19В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии
17:14В Польше пьяный украинец угнал катафалк
16:54Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах
16:50"Это был своего рода тоталитаризм". Как дедушка украинской евроинеграторши Шухевичем командовал
16:47Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины
16:47Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео
16:40Майкл Бом: кто он
16:39СМИ рассказали о шоке Коломойского от национализации его активов на Украине
16:33Джип депутата Госдумы едва не подорвался на французской мине в Херсонской области
16:29"Хватит накачивать Киев оружием": экс-премьер Италии поставил на место главу минобороны страны
16:01"Пока мы просто не часть России". В Киеве обсудили цену войны
16:00Ситуация со 155-й бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
Лента новостейМолния