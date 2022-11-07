https://ukraina.ru/20221107/1040580601.html
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО - 07.11.2022 Украина.ру
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
Порядка 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион 7 ноября
2022-11-07T17:50
2022-11-07T17:50
2022-11-07T17:50
новости
владимир путин
сво
мобилизация
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"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.Ранее глава государства заявил, что по итогам завершившейся первой волны мобилизации в ряды ВС РФ были призваны 318 тысяч человек, из которых 18 тысяч – добровольцы.
https://ukraina.ru/20221104/1040509588.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сво, мобилизация
Новости, Владимир Путин, СВО, мобилизация
Путин назвал число мобилизованных в зоне СВО
Порядка 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион 7 ноября