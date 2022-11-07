https://ukraina.ru/20221107/1040579563.html

Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль

Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль - 07.11.2022 Украина.ру

Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о переводе национализированных 7 ноября предприятий "на военные рельсы", что означает, что работать они будут круглосуточно и без выходных

2022-11-07T17:44

2022-11-07T17:44

2022-11-07T17:44

новости

денис шмыгаль

украина

укрнафта

мотор сич

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Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины."Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль.Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях.

https://ukraina.ru/20220905/1038443736.html

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новости, денис шмыгаль, украина, укрнафта, мотор сич