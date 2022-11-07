Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль - 07.11.2022 Украина.ру
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Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль
Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль - 07.11.2022 Украина.ру
Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о переводе национализированных 7 ноября предприятий "на военные рельсы", что означает, что работать они будут круглосуточно и без выходных
2022-11-07T17:44
2022-11-07T17:44
новости
денис шмыгаль
украина
укрнафта
мотор сич
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Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины."Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль.Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях.
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новости, денис шмыгаль, украина, укрнафта, мотор сич
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, Укрнафта, мотор сич

Отобранные у украинских бизнесменов заводы будут работать круглосуточно на оборонные нужды – Шмыгаль

17:44 07.11.2022
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о переводе национализированных 7 ноября предприятий "на военные рельсы", что означает, что работать они будут круглосуточно и без выходных
Ранее стало известно, что предприятия, принадлежавшие бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор") после национализации переданы в управление Минобороны Украины.
"Эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашей страны в военное время. Подчеркну, они стратегически важные, производят продукцию, которая критично необходима для нужд обороны и сил нашей армии, а также энергетического сектора. Эти предприятия должны работать 24 на 7 для потребностей страны. Мы говорим о переводе их на военные рельсы", - сказал Шмыгаль.
Как известно, на Украине наблюдается дефицит нефтепродуктов, трансформаторов, автомобилей для военных и авиации. Все это выпускалось на национализированных предприятиях.
Танк Leopard 2A4
5 сентября, 13:08
Шмыгаль предложил Германии пути поставки Украине танков Leopard 2Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2. Об этом 5 сентября сообщает dpa в Twitter
 
НовостиДенис ШмыгальУкраинаУкрнафтамотор сич
 
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