https://ukraina.ru/20221107/1040579228.html

Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября

Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру

Масштаб битвы за Херсон, США после выборов. О чём говорили эксперты 7 ноября

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T17:46

2022-11-07T17:46

2022-11-07T18:14

эксклюзив

херсон

сша

украина

россия

всу

майкл бом

юрий кнутов

евгений норин

выборы

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Битва под Херсоном будет очень крупным сражением, которое повлияет на ход дальнейших событий, при этом даже если республиканцы получат большинство голосов на выборах 8 ноября, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 7 октября.Сражение под Херсоном — будетРанее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ скапливают большое количество техники на этом участке фронта. По его данным, колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» находится в районе населённого пункта Давыдов Брод.Также по поводу Херсона высказался президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что возможная битва за город будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.Военный историк Евгений Норин считает, что большое сражение под Херсоном будет — мы к этому готовимся. Именно поэтому оттуда эвакуируют людей. Норин прогнозирует, что исход этой битвы задаст настроение дальнейшим событиям.«Это не будет сражение, которое радикально поменяет соотношение сил на фронте, но оно однозначно повлияет на все дальнейшие операции. Если противник потеряет здесь все резервы — это одно. Если им удастся занять Херсон, для нас это будет катастрофа.Короче говоря, это не Сталинград, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий», — сказал историк.Победным исходом сражения для российских войск, продолжил он, станет просто успех в обороне.Также Норин ответил на вопрос, у какой из сторон есть перевес в артиллерии.«В артиллерийской дуэли мы сильнее. Именно поэтому соотношение потерь для Украины достаточно скверные, несмотря на "Хаймарсы" и наши неудачи под Харьковом.Общая тенденция сохраняется, и это происходит потому, что с нашей стороны снарядов больше и летят они точнее», — заявил историк.Ситуация под УгледаромМинобороны РФ прокомментировало заявления блогеров якобы от имени морпехов из 155-й бригады тихоокеанского флота о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» под Угледаром.В ведомстве отметили, что подразделения этой бригады за 10 дней продвинулись на 5 километров вглубь украинских позиций. Отмечается, что за счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал сложившуюся ситуацию.Он напомнил: в обращении, которое поступило губернатору Приморского края, речь шла о том, что потери были очень большие. Такое заявление может быть вызвано несколькими причинами.«Во-первых, потери действительно могли быть очень большими.Во-вторых, это могли быть военнослужащие, которые прибыли сейчас по частичной мобилизации. Они не обстреляны, плохо представляют, что творится на поле боя, поэтому гибель одного-двух человек они воспринимают как гибель всего подразделения. Это свойственно психике даже самого подготовленного мужчины, который оказывается впервые на фронте.В-третьих, это вообще могла быть дезинформация со стороны ВФУ и их спецподразделений, которые хорошо подготавливают различные вбросы», — заявил Кнутов.Если же говорить о боевых задачах, которые там решаются, никто не раскроет замысла операции, добавил эксперт. В деталях будут разбираться Минобороны и военная прокуратура — это их компетенция: они посмотрят, насколько там все было продумано и организовано.«Если мы действительно теряем убитым или раненым одного солдата, а Украина теряет семь, это говорит о том, что операция хорошо подготовлена, продумана и организована» — сказал эксперт.Выборы в США и отношения Вашингтон — МоскваВ США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк, помимо прочего, пройдут выборы губернатора.Американский журналист, политолог Майкл Бом прогнозирует: скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. А вот их победа в Сенате под вопросом.«Я думаю, что вам больше интересно, как это повлияет на российско-американские отношения. Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится.Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется», — сообщил Бом.Также он пояснил, что есть два типа республиканцев: политики-трамписты и традиционные антитрамповские республиканцы типа Линдси Грэма. Последние придерживаются классической политики сдерживания России: поддерживают санкции и занимают жесткую позицию в отношении Москвы.«Я не вижу каких-либо сценариев по решению украинского вопроса в ближайшие годы. Потому что каждая сторона убеждена в своей победе и бескомпромиссна. Россия считает, что присоединение территорий легитимно, Запад видит ситуацию с точностью до наоборот.Поэтому я думаю, что этот конфликт будет завершён, но не скоро и не на условиях одной из сторон», — отметил политолог.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, херсон, сша, украина, россия, всу, майкл бом, юрий кнутов, евгений норин, выборы