В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров
17:44 07.11.2022 (обновлено: 17:45 07.11.2022)
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
В Польше украинским беженцам могут отменить социальные пособия, а с января - заставлять оплачивать затраты государства на проживание. Об этом сообщили журналисты польского радио RMF24
В Польше предложили изменить закон о помощи беженцам с Украины. Поправки могут внести в Сейм в ноябре, заявил заместитель главы МВД Польши, представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер.
Боссернакер предложил заморозить социальные выплаты для тех украинцев, которые не живут в Польше на постоянной основе.
"Мы хотим, чтобы льготы предоставлялись людям, которые действительно живут, работают и функционируют в нашем обществе", - заявил он. - "Если человек покидает нашу страну и возвращается через некоторое время, то в МВД будет разъяснено, действительно ли он или она находится в Польше в течение более длительного времени, или в данный момент центр его жизни действительно находится на Украине".
В Польше трудоустроили 450 тысяч граждан Украины. По польским законам, если они планируют остаться в стране, они должны оформить вид на жительство. Местные власти также могут рассмотреть поправки об автоматическом продлении польской регистрации. По словам Боссернакера, беженцы-рабочие помогают развивать польскую экономику.
Однако в то же время, с января польские власти готовятся ввести оплату за проживание беженцев в различных центрах, общежитиях и пансионатах. В случае, если украинский беженец не найдет работу и жилье за три месяца, его обяжут оплатить 100% расходов государства.
Проект поправок проходит межведомственные консультации. В Сейм поправки могут внести не раньше 20 ноября.
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