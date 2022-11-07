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В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров

В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров - 07.11.2022 Украина.ру

В Польше предложили отменить пособия для украинских гастарбайтеров

В Польше украинским беженцам могут отменить социальные пособия, а с января - заставлять оплачивать затраты государства на проживание. Об этом сообщили журналисты польского радио RMF24

2022-11-07T17:44

2022-11-07T17:44

2022-11-07T17:45

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В Польше предложили изменить закон о помощи беженцам с Украины. Поправки могут внести в Сейм в ноябре, заявил заместитель главы МВД Польши, представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер. Боссернакер предложил заморозить социальные выплаты для тех украинцев, которые не живут в Польше на постоянной основе. В Польше трудоустроили 450 тысяч граждан Украины. По польским законам, если они планируют остаться в стране, они должны оформить вид на жительство. Местные власти также могут рассмотреть поправки об автоматическом продлении польской регистрации. По словам Боссернакера, беженцы-рабочие помогают развивать польскую экономику. Однако в то же время, с января польские власти готовятся ввести оплату за проживание беженцев в различных центрах, общежитиях и пансионатах. В случае, если украинский беженец не найдет работу и жилье за три месяца, его обяжут оплатить 100% расходов государства. Проект поправок проходит межведомственные консультации. В Сейм поправки могут внести не раньше 20 ноября.

https://ukraina.ru/20221101/1040361845.html

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новости, польша, беженцы, пособие, украина