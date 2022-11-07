В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии - 07.11.2022 Украина.ру
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В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии
В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии - 07.11.2022 Украина.ру
В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии
Наибольший дефицит электроснабжения зафиксирован в северных и центральных областях Украины, сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук
2022-11-07T17:19
2022-11-07T17:23
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В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, сообщили ДТЭК, отметив, что по всей стране при этом идут плановые отключения электричества."Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений… Эта ситуация будет продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура, чтобы передать электроэнергию из других регионов Украины или не будут добавлены генерирующие мощности", - заявил Сахарук.Ранее в ДТЭК заявили о нехватке оборудования и комплектующих для замены трансформаторов, уничтоженных ВС РФ.Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, выводить из строя трансформаторы легче, чем, к примеру, уничтожать мосты. Трансформаторы "наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они и так сами по себе время от времени загораются", добавил политик.
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украина, новости, энергетика, дтэк, электроэнергия
Украина, Новости, энергетика, ДТЭК, электроэнергия

В ДТЭК назвали регионы Украины с самым большим дефицитом электроэнергии

17:19 07.11.2022 (обновлено: 17:23 07.11.2022)
 
© Freepic, evening_taoЛЭП
ЛЭП
© Freepic, evening_tao
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Наибольший дефицит электроснабжения зафиксирован в северных и центральных областях Украины, сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук
В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, сообщили ДТЭК, отметив, что по всей стране при этом идут плановые отключения электричества.
"Сейчас в стране в центральном и северном регионе есть большой дефицит электроэнергии, поэтому применяются не только графики почасовых, но и аварийных отключений… Эта ситуация будет продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура, чтобы передать электроэнергию из других регионов Украины или не будут добавлены генерирующие мощности", - заявил Сахарук.
Ранее в ДТЭК заявили о нехватке оборудования и комплектующих для замены трансформаторов, уничтоженных ВС РФ.
Как отмечал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, выводить из строя трансформаторы легче, чем, к примеру, уничтожать мосты. Трансформаторы "наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они и так сами по себе время от времени загораются", добавил политик.
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