https://ukraina.ru/20221107/1040576618.html

Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты

Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты - 07.11.2022 Украина.ру

Менять систему, чтобы сохранить мир. Грета Тунберг расшатывает мировые элиты

Имя Греты Тунберг часто воспринимается в странах бывшего СССР недоброжелательно или в лучшем случае иронично. Причем, такое отношение сложилось еще в 2018 году, Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T17:26

2022-11-07T17:26

2022-11-07T17:26

эксклюзив

украина

грета тунберг

швеция

нато

климат

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Имя Греты Тунберг часто воспринимается в странах бывшего СССР недоброжелательно или в лучшем случае иронично. Причем, такое отношение сложилось еще в 2018 году, когда пятнадцатилетняя девочка внезапно получила общемировую известность, затмевая популярностью голливудских актеров и культовых музыкантов.Юная шведка устраивала школьные забастовки, призывая к решительной борьбе против климатических изменений, которые грозят планете природными катастрофами. Эти акции перекинулись на Европу, а затем, буквально за считанные недели, распространились по всему миру.Кампанию Тунберг поддержали десятки миллионов людей, среди которых преобладали представители образованной молодежи. По словам Греты, будущее ее поколения "было продано, чтобы небольшое количество людей могло заработать немыслимые прибыли". И это утверждение находило отклик среди ее сверстников, давно утратившим доверие к серьёзным взрослым политикам.Однако климатические проповеди Греты оказывали влияние не только на школьников и студентов. Шведская девочка ввела западное общество в состояние транса. Потому что зачастую она говорила вещи, с которыми было трудно поспорить и на которые традиционно закрывали глаза.Тунберг воспринимали как современного пророка, бичующего пороки и язвы, обещая, что за них придет расплата с небес – например, в виде аномальной жары, разрушительных пожаров или катастрофических наводнений.В западном истеблишменте быстро оценили потенциал этого образа, приложив усилия, чтобы встроить Грету в собственную повестку. Девочку пригласили выступить в Европарламенте, в Организации объединенных наций и на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Шведку принял в Ватикане папа Франциск, а ведущие мировые политики наперебой восхищались ее усилиями, направленными на спасение биосферы. Потому что это помогало поднять их рейтинги.Представители политической элиты, которую обличала Грета, один за другим позировали с ней перед телевизионными камерами. Они использовали девочку для собственного пиара и для продвижения своих целей, которые, как правило, не имели ничего общего с борьбой за окружающую среду. К примеру, этим успешно занимались европейские "зеленые" партии, поднимая популярность за счет бунтующих школьников. Хотя, на самом деле, они давно обслуживали интересы убивающих природу сверхбогачей.Именно это обстоятельство породило у многих недоброжелательное отношение к Тунберг. Сторонники конспирологических теорий считали ее специально раскрученным проектом, оружием в руках западных политиков, которые придумали климатическую проблему, чтобы поменять правила игры на мировом рынке энергоносителей.Грету высмеивали за склонность к патетическим заявлениям, где звучали крайности, вроде требований уменьшения углеродного следа любой ценой, вплоть до отказа от использования воздушного транспорта. Когда девочка пересекала Атлантический океан на парусной яхте с солнечной батареей, которую предоставили ей богатые спонсоры, в этом увидели лицемерную показуху. А иногда критики вменяли ей в вину эксцентричный вид и специфическую манеру общения, связанную с хроническим заболеванием – синдромом Аспергера.Однако со временем деятельность Тунберг отошла в новостях на второй и третий план. Несмотря на то, что катастрофические климатические катаклизмы постепенно стали обыденностью как для Европы, так и для всего остального мира.Мировые масс-медиа пишут о Грете гораздо меньше, несмотря на то, что ее личная активность только растет. Это связано с тем, что из шведской девочки не удалось сделать послушную марионетку, которая говорит лишь то, что устраивает элиту. По мере взросления Тунберг ее риторика становится все более радикальной, а последние заявления шведской девочки направлены против современного миропорядка, затрагивая не столько экологию, сколько экономику и политику.Выступая в Лондоне, на презентации своего нового манифеста – "Климатической книги" – Грета Тунберг призвала бойкотировать очередной климатический саммит ООН, который состоится на днях в Египте. По словам девочки, она не хочет участвовать в этом мероприятии, поскольку его участники прикрываются "зеленой темой" чтобы преумножать свои капиталы.Девятнадцатилетняя шведка назвала будущую климатическую встречу "аферой", которая способствует "зеленому промыванию мозгов, лжи и мошенничеству". Она заявила, что она не намерена продолжать диалог с ведущими мировыми политиками и выступила за радикальное переустройство современного общества."То, что мы считаем нормальным, на самом деле является экстремальной системой, выстроенной на эксплуатации людей и планеты. Нет никакого "возврата к нормальной жизни". Разве была нормальной система, которая дала нам климатический кризис, система колониализма, империализма, угнетения, геноцида, расизма, репрессий? Мы не можем доверять этим элитам, нет смысла встречаться с Сунаком. Нам необходимо уничтожение всей капиталистической системы", – сказала об этом Грета, отвечая тем, кто мечтал вернуться в старые добрые допандемийные времена.Грета шатает основы, на которых стоит современный мир – прежде всего, богатые страны Запада, построившие свое процветание на эксплуатации глобальной периферии. Причем, она обращается для этого к работам антикапиталистических авторов – вроде Тома Пикетти, автора бестселлера "Капитал в XXI веке"."Пробежавшись взглядом по авторам "Климатической книги", вы увидите, кого она читала: Джейсон Хикель, Кейт Раворт, Наоми Кляйн. Для этих людей климатический кризис не является рукотворным. Он порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.Неудивительно, что Грета думает именно так… Как и большинство представителей ее поколения, она потеряла всякую веру в способность прогрессивных левых из истеблишмента постепенно изменить положение дел. Ее подростковые годы, проведенные в критике национальных правительств, сделали её одной из самых известных персон в мире, но ее годы после двадцати похоже, будут гораздо более взрывными и даже революционными", – написал об этом Николас Харрис.В свою очередь, либеральные журналисты все чаще обрушиваются на Грету, которая уже не является для них неприкосновенным кумиром. Сейчас ее обвиняют в том, что Европа ликвидировала угольные электростанции, сыграв этим на руку Путину и "Газпрому". Кроме того, девочку порицают за равнодушную позицию по отношению к конфликту на Украине.Как заметили журналисты, шведка всего лишь раз посетила многочисленные акции в поддержку Украины, хотя они проходят в Стокгольме практически ежедневно. Больше того, она сделала репост фотографии с пикета в поддержку курдов, на которой можно видеть плакат с призывомы "Нет НАТО!". И это в то время, когда нейтральную Швецию наконец-то удалось втянуть в ряды Североатлантического альянса, а шведские власти отказались от поддержки курдских активистов, чтобы угодить Эрдогану."Грета Тунберг ни разу не осудила спецоперацию на Украине. Это же мелочь, подумаешь, гибнут сотни детей. Это не так страшно, как глобальное потепление. Вы думаете, Грете все равно? А вот и нет! Она очнулась и заявила, что против вступления Швеции в НАТО!", – написала об этом журналистка Юлия Латынина*. "Борец против НАТО! У кого-нибудь еще есть сомнения насчет Греты? Что же это за активистка такая, раз не осудила российскую спецоперацию на Украине!" – возмущался латвийский националист Александрс Кирштейнс.А украинские националистические политики заклеймили девочку как "продавшуюся Кремлю левачку".Конечно, на самом Тунберг никогда не поддерживала российскую власть. Тем не менее, она не стала присоединяться к крестовому походу против Москвы, потому что не испытывает доверия к западным политикам и не разделяет их воинственную позицию. Грета убеждена, что война лишает мир последнего шанса на спасение. Она считает, что причиной современного глобального кризиса является капитализм, хотя западные элиты обвиняют во всех проблемах Москву или "коммунистическую диктатуру" в Китае.А это взрослая позиция, которая заслуживает уважения и внимания.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20220811/1037524158.html

https://ukraina.ru/20220322/1033587349.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, украина, грета тунберг, швеция, нато, климат