https://ukraina.ru/20221107/1040574251.html

Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины

Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины - 07.11.2022 Украина.ру

Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины

Предприятия, отобранные у украинского крупного бизнеса, в том числе "Укрнафта" и "Мотор Сич", переданы министерству обороны Украины, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 7 ноября

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

украина

национализация

новости

игорь коломойский

константин григоришин

богуслаев

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В этот день стало известно о принудительном отчуждении в пользу украинского государства ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор"."Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины", - заявил Данилов.Указанные предприятия принадлежали бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор").

https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html

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украина, национализация, новости, игорь коломойский, константин григоришин, богуслаев