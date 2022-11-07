https://ukraina.ru/20221107/1040574251.html
Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины
Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины - 07.11.2022 Украина.ру
Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины
Предприятия, отобранные у украинского крупного бизнеса, в том числе "Укрнафта" и "Мотор Сич", переданы министерству обороны Украины, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 7 ноября
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
украина
национализация
новости
игорь коломойский
константин григоришин
богуслаев
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В этот день стало известно о принудительном отчуждении в пользу украинского государства ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор"."Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины", - заявил Данилов.Указанные предприятия принадлежали бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор").
https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, национализация, новости, игорь коломойский, константин григоришин, богуслаев
Украина, национализация, Новости, Игорь Коломойский, Константин Григоришин, Богуслаев
Отобранные Зеленским "Мотор Сич" и "Укрнафту" передали министерству обороны Украины
Предприятия, отобранные у украинского крупного бизнеса, в том числе "Укрнафта" и "Мотор Сич", переданы министерству обороны Украины, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов 7 ноября
В этот день стало известно о принудительном отчуждении в пользу украинского государства ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор".
"Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины", - заявил Данилов.
Указанные предприятия принадлежали бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ("Укрнафта" и "Укртатнафта"), Вячеславу Богуслаеву ("Мотор Сич"), Константину Жеваго ("АвтоКрАЗ") и Константину Григоришину ("Запорожтрансформатор").