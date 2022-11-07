Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео - 07.11.2022 Украина.ру
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Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео
Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео - 07.11.2022 Украина.ру
Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о двух сценариях после промежуточных выборов в обе палаты конгресса США, а также о последствиях для Евросоюза и перспективах "республиканской зимы" для Украины:
2022-11-07T16:47
2022-11-07T16:47
малек дудаков
сша
конгресс сша
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01:03 - Прогнозы промежуточных выборов в Конгресс: ожидать ли революции во внешней политике? 05:10 - Оборонный бюджет США и рейтинг Джо Байдена; 06:47 - След “русского вмешательства” в американские выборы: кому это действительно выгодно? Каковы последствия для политической системы США? 09:40 - К чему приведёт стремление сторонников Джо Байдена поддерживать контакты с Россией или это демонстрация для избирателей?11:06 - Беспокойства политического истеблишмента Евросоюза; 13:05 - Военное и экономическое давление США на Китай; 14:16 – Что ждёт нефтегазовую индустрию США после предстоящих выборов? 15:23 - Выступление Греты Тунберг против капитализма.Напомним, 8 ноября в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. Аналитики прогнозируют, что от итогов промежуточных выборов будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Соединенных Штатов. Страна получит 47-го президента, в случае если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать. Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.
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малек дудаков, сша, конгресс сша, видео, видео
Малек Дудаков, США, Конгресс США, Видео

Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео

16:47 07.11.2022
 
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о двух сценариях после промежуточных выборов в обе палаты конгресса США, а также о последствиях для Евросоюза и перспективах "республиканской зимы" для Украины:
01:03 - Прогнозы промежуточных выборов в Конгресс: ожидать ли революции во внешней политике?
05:10 - Оборонный бюджет США и рейтинг Джо Байдена;
06:47 - След “русского вмешательства” в американские выборы: кому это действительно выгодно? Каковы последствия для политической системы США?
09:40 - К чему приведёт стремление сторонников Джо Байдена поддерживать контакты с Россией или это демонстрация для избирателей?
11:06 - Беспокойства политического истеблишмента Евросоюза;
13:05 - Военное и экономическое давление США на Китай;
14:16 – Что ждёт нефтегазовую индустрию США после предстоящих выборов?
15:23 - Выступление Греты Тунберг против капитализма.
Напомним, 8 ноября в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. Аналитики прогнозируют, что от итогов промежуточных выборов будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Соединенных Штатов. Страна получит 47-го президента, в случае если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать. Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.
 
Малек ДудаковСШАКонгресс СШАВидео
 
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