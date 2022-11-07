https://ukraina.ru/20221107/1040574112.html

Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео

Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео - 07.11.2022 Украина.ру

Украина - всё? Дудаков о двух главных сценариях после выборов в Конгресс США. Видео

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о двух сценариях после промежуточных выборов в обе палаты конгресса США, а также о последствиях для Евросоюза и перспективах "республиканской зимы" для Украины:

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

2022-11-07T16:47

малек дудаков

сша

конгресс сша

видео

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01:03 - Прогнозы промежуточных выборов в Конгресс: ожидать ли революции во внешней политике? 05:10 - Оборонный бюджет США и рейтинг Джо Байдена; 06:47 - След “русского вмешательства” в американские выборы: кому это действительно выгодно? Каковы последствия для политической системы США? 09:40 - К чему приведёт стремление сторонников Джо Байдена поддерживать контакты с Россией или это демонстрация для избирателей?11:06 - Беспокойства политического истеблишмента Евросоюза; 13:05 - Военное и экономическое давление США на Китай; 14:16 – Что ждёт нефтегазовую индустрию США после предстоящих выборов? 15:23 - Выступление Греты Тунберг против капитализма.Напомним, 8 ноября в США состоятся выборы в законодательный орган — конгресс. Аналитики прогнозируют, что от итогов промежуточных выборов будут зависеть результаты голосования на выборах президента США. Они состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Соединенных Штатов. Страна получит 47-го президента, в случае если действующий глава государства Джо Байден проиграет или не будет участвовать. Оба участника финального этапа минувших выборов — и Трамп, и Байден — заявили о намерении вновь претендовать на главный пост. Однако партии пока не определились, какие кандидаты будут представлять политические силы.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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