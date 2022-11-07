На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Решение о национализации "Укрнафты", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, пишут 7 ноября журналисты "Экономической правды"
На Украине национализировали частные стратегически важные предприятия, связанные с предпринимателями Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Решение приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишут журналисты "Экономической правды".
Акции этих предприятий принудительно отчуждили в пользу государства:
- —ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" - нефтедобывающие компании, связанные с Игорем Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым;
- —АО "Мотор Сич" - до 2017 года компания Вячеслава Богуслаева, обвиненного в 2022 году в государственной измене;
- —ЧАО "АвтоКрАЗ" - компания Константина Жеваго, совладельца Ferrexpo;
- —ЧАО "Запорожтрансформатор" - компания известного коллекционера Константина Григоришина.
В России Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова заочно арестовали за хищение нефти на 400 млн долларов. По версии следствия, Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти.
Нефть компания получила по трубопроводу от российской компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Завод был уничтожен во время боевых действий в апреле 2022 года, сообщали местные власти.
2 ноября, 16:53Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млнУкраинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани