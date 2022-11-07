На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040563542.html
На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ - 07.11.2022 Украина.ру
На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
Решение о национализации "Укрнафты", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, пишут 7 ноября журналисты "Экономической правды"
2022-11-07T14:10
2022-11-07T14:10
новости
игорь коломойский
богуслаев
национализация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_ca7c291cd839cd0e1d73574c03e6da0e.jpg.webp
На Украине национализировали частные стратегически важные предприятия, связанные с предпринимателями Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Решение приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишут журналисты "Экономической правды".Акции этих предприятий принудительно отчуждили в пользу государства: В России Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова заочно арестовали за хищение нефти на 400 млн долларов. По версии следствия, Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти. Нефть компания получила по трубопроводу от российской компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Завод был уничтожен во время боевых действий в апреле 2022 года, сообщали местные власти.
https://ukraina.ru/20221102/1040438151.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_185:0:1330:859_1920x0_80_0_0_98ae22f2bb2068e08661dd002e27d808.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь коломойский, богуслаев, национализация, украина
Новости, Игорь Коломойский, Богуслаев, национализация, Украина

На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ

14:10 07.11.2022
 
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
Решение о национализации "Укрнафты", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, пишут 7 ноября журналисты "Экономической правды"
На Украине национализировали частные стратегически важные предприятия, связанные с предпринимателями Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Решение приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишут журналисты "Экономической правды".
Акции этих предприятий принудительно отчуждили в пользу государства:
  • ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" - нефтедобывающие компании, связанные с Игорем Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым;
  • АО "Мотор Сич" - до 2017 года компания Вячеслава Богуслаева, обвиненного в 2022 году в государственной измене;
  • ЧАО "АвтоКрАЗ" - компания Константина Жеваго, совладельца Ferrexpo;
  • ЧАО "Запорожтрансформатор" - компания известного коллекционера Константина Григоришина.
В России Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова заочно арестовали за хищение нефти на 400 млн долларов. По версии следствия, Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти.
Нефть компания получила по трубопроводу от российской компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Завод был уничтожен во время боевых действий в апреле 2022 года, сообщали местные власти.
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 16:53
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млнУкраинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани
 
НовостиИгорь КоломойскийБогуслаевнационализацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01"Пока мы просто не часть России". В Киеве обсудили цену войны
16:00Ситуация со 155 бригадой, шок Коломойского, прибытие NASAMS. Главное на Украине на 16:00 7 ноября
15:49В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ
15:43В Херсоне завершили эвакуацию жителей теплоходом
15:28Снится, что она "Шахид". Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит по ВСУ тысячами "Гераней"
15:26В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром
15:22Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
14:57Город под Белгородом попал под обстрел и остался без света
14:56Может стать народной республикой: Корнилов предположил, что будет с Одессой
14:51Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину
14:41Во что превращается металлургия Донбасса при России - спецрепортаж. Видео
14:38Еще одна ракета, и энергетика Киева "ляжет" - Олег Царев
14:32Военный эксперт рассказал, что начнется, если на Украину попадет "тюркский легион" из "серых волков"
14:16Украина получила ЗРК NASAMS и Aspide
14:13ВС РФ отразили наступление ВСУ на двух направлениях
14:11В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова
14:10На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
14:08Украинские послы набросились на Папу Римского
13:49Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
13:28Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков
Лента новостейМолния