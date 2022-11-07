https://ukraina.ru/20221107/1040563542.html

На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ

На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ - 07.11.2022 Украина.ру

На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ

Решение о национализации "Укрнафты", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" и "Запорожтрансформатора" приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, пишут 7 ноября журналисты "Экономической правды"

2022-11-07T14:10

2022-11-07T14:10

2022-11-07T14:10

новости

игорь коломойский

богуслаев

национализация

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_ca7c291cd839cd0e1d73574c03e6da0e.jpg.webp

На Украине национализировали частные стратегически важные предприятия, связанные с предпринимателями Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Решение приняли в Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишут журналисты "Экономической правды".Акции этих предприятий принудительно отчуждили в пользу государства: В России Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова заочно арестовали за хищение нефти на 400 млн долларов. По версии следствия, Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти. Нефть компания получила по трубопроводу от российской компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Завод был уничтожен во время боевых действий в апреле 2022 года, сообщали местные власти.

https://ukraina.ru/20221102/1040438151.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь коломойский, богуслаев, национализация, украина