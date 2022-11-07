https://ukraina.ru/20221107/1040563357.html

Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины

Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины - 07.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины

В конце октября Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T21:00

2022-11-07T21:00

2022-11-07T21:00

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Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.Удар был призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы, пояснил специалист.По сути мы сейчас разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ. Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом нужно заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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