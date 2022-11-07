Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины - 07.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины
Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины - 07.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины
В конце октября Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T21:00
2022-11-07T21:00
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Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.Удар был призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы, пояснил специалист.По сути мы сейчас разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ. Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом нужно заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, энергетика, гэс
Новости, Россия, Украина, энергетика, ГЭС

Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины

21:00 07.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВинодельня "Покровская" в Волгоградской области
Винодельня Покровская в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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В конце октября Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.
Удар был призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы, пояснил специалист.
"Удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома. Естественно, они предпочтут отдавать ее военным, но через некоторое время это начнет население раздражать, а это уже скажется на ситуации на фронте, потому что недовольство начнет выражаться открыто", - указал Кнутов.
По сути мы сейчас разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ. Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом нужно заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.
 
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