https://ukraina.ru/20221107/1040562588.html
Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру
Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
Даже если польские войска под видом ВСУ вступят в бой с российскими войсками, мы не будем наносить удары по польской территории. Удар по польской территории - это объявление войны НАТО и начало действия пятой статьи договора. Нам это не нужно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T13:49
2022-11-07T13:49
2022-11-07T13:49
новости
польша
россия
всу
энергетика
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Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Мы должны работать по польским войскам сразу же после их пересечения украинской границы. Но, к сожалению, тут у нас не все получается, сетует специалист.Самое главное, что мы сейчас сделали - стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне. Мы предпринимаем контратаки. И, что самое важное - разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ, подчеркнул он.Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом надо заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, всу, энергетика
Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
Даже если польские войска под видом ВСУ вступят в бой с российскими войсками, мы не будем наносить удары по польской территории. Удар по польской территории - это объявление войны НАТО и начало действия пятой статьи договора. Нам это не нужно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.
Мы должны работать по польским войскам сразу же после их пересечения украинской границы. Но, к сожалению, тут у нас не все получается, сетует специалист.
Самое главное, что мы сейчас сделали - стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне. Мы предпринимаем контратаки. И, что самое важное - разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ, подчеркнул он.
"Мы не бьем по самим электростанциям, потому что это техногенная катастрофа, большое количество жертв и длительный ремонт. А по подстанциям бить можно. У Запада - крайне мало подобного оборудования, а мы его сами производим", - указал Кнутов.
Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом надо заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.