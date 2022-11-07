https://ukraina.ru/20221107/1040562588.html

Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ

Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру

Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ

Даже если польские войска под видом ВСУ вступят в бой с российскими войсками, мы не будем наносить удары по польской территории. Удар по польской территории - это объявление войны НАТО и начало действия пятой статьи договора. Нам это не нужно. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T13:49

2022-11-07T13:49

2022-11-07T13:49

новости

польша

россия

всу

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6b44b93502c293118e14c968c0f2a2c6.jpg.webp

Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Мы должны работать по польским войскам сразу же после их пересечения украинской границы. Но, к сожалению, тут у нас не все получается, сетует специалист.Самое главное, что мы сейчас сделали - стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне. Мы предпринимаем контратаки. И, что самое важное - разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ, подчеркнул он.Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом надо заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, всу, энергетика