https://ukraina.ru/20221107/1040550845.html
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода - 07.11.2022 Украина.ру
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
В украинской энергетической компании "Нафтогаз" опубликовали финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Аудит выполнили сотрудники компании PwC, отчет опубликован на сайте "Нафтогаза"
2022-11-07T10:59
2022-11-07T10:59
2022-11-07T11:07
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Общий убыток украинской компании "Нафтогаз" за первое полугодие 2022 года составил 57,1 млрд гривен (96,1 млрд рублей). Убыток сформировался за счет: Во втором квартале 2022 года "Нафтогаз" показал прибыль в размере 420 млн гривен из-за сокращения расходов и урегулирования механизма компенсации со стороны государства. В "Нафтогазе" запланировали по итогам 2022 года показать прибыль в 91,8 млрд гривен, в основном, за счет компенсаций. Среди основных проблем "Нафтогаза" - дефолт по еврооблигациям, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов, разбирательство в арбитражном суде с "Газпромом".
https://ukraina.ru/20221101/1040396240.html
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новости, нафтогаз, украина, убытки, газ
Новости, Нафтогаз, Украина, убытки, газ
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
10:59 07.11.2022 (обновлено: 11:07 07.11.2022)
В украинской энергетической компании "Нафтогаз" опубликовали финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Аудит выполнили сотрудники компании PwC, отчет опубликован на сайте "Нафтогаза"
Общий убыток украинской компании "Нафтогаз" за первое полугодие 2022 года составил 57,1 млрд гривен (96,1 млрд рублей). Убыток сформировался за счет:
—дополнительных отчислений в резерв сомнительной задолженности,
—негативной разницы между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации,
—отсутствия механизма компенсации со стороны государства,
—разрушения активов в результате боевых действий.
Во втором квартале 2022 года "Нафтогаз" показал прибыль в размере 420 млн гривен из-за сокращения расходов и урегулирования механизма компенсации со стороны государства. В "Нафтогазе" запланировали по итогам 2022 года показать прибыль в 91,8 млрд гривен, в основном, за счет компенсаций.
Среди основных проблем "Нафтогаза" - дефолт по еврооблигациям, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов, разбирательство в арбитражном суде с "Газпромом".