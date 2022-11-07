https://ukraina.ru/20221107/1040550845.html

Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода

Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода - 07.11.2022 Украина.ру

Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода

В украинской энергетической компании "Нафтогаз" опубликовали финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Аудит выполнили сотрудники компании PwC, отчет опубликован на сайте "Нафтогаза"

2022-11-07T10:59

2022-11-07T10:59

2022-11-07T11:07

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Общий убыток украинской компании "Нафтогаз" за первое полугодие 2022 года составил 57,1 млрд гривен (96,1 млрд рублей). Убыток сформировался за счет: Во втором квартале 2022 года "Нафтогаз" показал прибыль в размере 420 млн гривен из-за сокращения расходов и урегулирования механизма компенсации со стороны государства. В "Нафтогазе" запланировали по итогам 2022 года показать прибыль в 91,8 млрд гривен, в основном, за счет компенсаций. Среди основных проблем "Нафтогаза" - дефолт по еврооблигациям, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов, разбирательство в арбитражном суде с "Газпромом".

https://ukraina.ru/20221101/1040396240.html

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новости, нафтогаз, украина, убытки, газ