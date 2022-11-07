Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода - 07.11.2022 Украина.ру
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Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода - 07.11.2022 Украина.ру
Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
В украинской энергетической компании "Нафтогаз" опубликовали финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Аудит выполнили сотрудники компании PwC, отчет опубликован на сайте "Нафтогаза"
2022-11-07T10:59
2022-11-07T11:07
новости
нафтогаз
украина
убытки
газ
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Общий убыток украинской компании "Нафтогаз" за первое полугодие 2022 года составил 57,1 млрд гривен (96,1 млрд рублей). Убыток сформировался за счет: Во втором квартале 2022 года "Нафтогаз" показал прибыль в размере 420 млн гривен из-за сокращения расходов и урегулирования механизма компенсации со стороны государства. В "Нафтогазе" запланировали по итогам 2022 года показать прибыль в 91,8 млрд гривен, в основном, за счет компенсаций. Среди основных проблем "Нафтогаза" - дефолт по еврооблигациям, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов, разбирательство в арбитражном суде с "Газпромом".
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новости, нафтогаз, украина, убытки, газ
Новости, Нафтогаз, Украина, убытки, газ

Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода

10:59 07.11.2022 (обновлено: 11:07 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В украинской энергетической компании "Нафтогаз" опубликовали финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года. Аудит выполнили сотрудники компании PwC, отчет опубликован на сайте "Нафтогаза"
Общий убыток украинской компании "Нафтогаз" за первое полугодие 2022 года составил 57,1 млрд гривен (96,1 млрд рублей). Убыток сформировался за счет:
  • дополнительных отчислений в резерв сомнительной задолженности,
  • негативной разницы между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации,
  • отсутствия механизма компенсации со стороны государства,
  • разрушения активов в результате боевых действий.
Во втором квартале 2022 года "Нафтогаз" показал прибыль в размере 420 млн гривен из-за сокращения расходов и урегулирования механизма компенсации со стороны государства. В "Нафтогазе" запланировали по итогам 2022 года показать прибыль в 91,8 млрд гривен, в основном, за счет компенсаций.
Среди основных проблем "Нафтогаза" - дефолт по еврооблигациям, подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов, разбирательство в арбитражном суде с "Газпромом".
Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:44
Витренко уволили с должности главы "Нафтогаза"Члены правительства Украины уволили главу НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко. Его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом 1 ноября сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
 
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