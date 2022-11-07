Медведев: убогие марионетки с дьявольским удовольствием применили бы ядерное оружие против россиян
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Киев применил бы ядерное оружие "с дьявольским удовольствием" против РФ и ее граждан, о чем "недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу", написал в своем ВКонтакте 7 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Он сравнил в своей публикации позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию, похвалив Преторию за "ответственную позицию", в отличии от Киева.
Он напомнил, что ЮАР "была первой и, по сути, единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться".
А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал. Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские "вожди" всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом "могущество" у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного [первого президента Украины Леонида] Кравчука до нынешнего наркотического злодея.
Именно пришедшие после крушения апартеида власти Южно-Африканской республики, по мнению Медведева, заняли ответственную позицию по отношению к своим народам и соседям.
При этом, он отметил, что киевские власти с дьявольским удовольствием" применят ядерное оружие против России и ее граждан.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине готовится провокация с применением "грязной бомбы". Инспекция МАГАТЭ, отправившаяся на проверку по просьбе Киева, "никаких нарушений" не нашла.
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