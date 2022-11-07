https://ukraina.ru/20221107/1040550628.html

Медведев: убогие марионетки с дьявольским удовольствием применили бы ядерное оружие против россиян

Медведев: убогие марионетки с дьявольским удовольствием применили бы ядерное оружие против россиян - 07.11.2022 Украина.ру

Медведев: убогие марионетки с дьявольским удовольствием применили бы ядерное оружие против россиян

Киев применил бы ядерное оружие "с дьявольским удовольствием" против РФ и ее граждан, о чем "недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу", написал в своем ВКонтакте 7 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2022-11-07T11:01

2022-11-07T11:01

2022-11-07T11:01

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ядерная безопасность

ядерное оружие

дмитрий медведев

украина

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Он сравнил в своей публикации позиции ЮАР и Украины по ядерному оружию, похвалив Преторию за "ответственную позицию", в отличии от Киева.Он напомнил, что ЮАР "была первой и, по сути, единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться".Именно пришедшие после крушения апартеида власти Южно-Африканской республики, по мнению Медведева, заняли ответственную позицию по отношению к своим народам и соседям.При этом, он отметил, что киевские власти с дьявольским удовольствием" применят ядерное оружие против России и ее граждан.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине готовится провокация с применением "грязной бомбы". Инспекция МАГАТЭ, отправившаяся на проверку по просьбе Киева, "никаких нарушений" не нашла.

https://ukraina.ru/20221107/1040546278.html

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новости, ядерная безопасность, ядерное оружие, дмитрий медведев, украина, юар