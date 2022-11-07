https://ukraina.ru/20221107/1040546278.html

Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"

Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу" - 07.11.2022 Украина.ру

Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"

Замалчивание мировым сообществом преступлений киевского режима - один из видов соучастия. И это в очередной раз подтверждается ситуацией с расстрелом Каховской ГЭС. Такое заявление 6 ноября сделал глава Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий

2022-11-07T09:18

2022-11-07T09:18

2022-11-07T09:18

новости

госдума

слуцкий

киевский режим

запад

шантаж

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/49/1024034967_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_3f07ad991f200f96e98f62f9b81b3078.jpg

В воскресенье, 6 ноября, украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Сообщается, что пять ракет сбила ПВО, а одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, повредив ее.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает попытки "устроить гуманитарную катастрофу", например, инициировать атомную аварию в Запорожье. А это, уверен депутат, может квалифицироваться исключительно как "ядерный шантаж".

https://ukraina.ru/20221107/1040545597.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госдума, слуцкий, киевский режим, запад, шантаж, ядерная война