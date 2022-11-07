Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу" - 07.11.2022 Украина.ру
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Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"
Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу" - 07.11.2022 Украина.ру
Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"
Замалчивание мировым сообществом преступлений киевского режима - один из видов соучастия. И это в очередной раз подтверждается ситуацией с расстрелом Каховской ГЭС. Такое заявление 6 ноября сделал глава Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий
2022-11-07T09:18
2022-11-07T09:18
новости
госдума
слуцкий
киевский режим
запад
шантаж
ядерная война
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В воскресенье, 6 ноября, украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Сообщается, что пять ракет сбила ПВО, а одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, повредив ее.Он подчеркнул, что киевский режим продолжает попытки "устроить гуманитарную катастрофу", например, инициировать атомную аварию в Запорожье. А это, уверен депутат, может квалифицироваться исключительно как "ядерный шантаж".
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новости, госдума, слуцкий, киевский режим, запад, шантаж, ядерная война
Новости, Госдума, Слуцкий, киевский режим, Запад, шантаж, ядерная война

Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"

09:18 07.11.2022
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Замалчивание мировым сообществом преступлений киевского режима - один из видов соучастия. И это в очередной раз подтверждается ситуацией с расстрелом Каховской ГЭС. Такое заявление 6 ноября сделал глава Комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В воскресенье, 6 ноября, украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Каховской ГЭС. Сообщается, что пять ракет сбила ПВО, а одна ракета попала в шлюз Каховской дамбы, повредив ее.
"Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия", - написал Слуцкий.
Он подчеркнул, что киевский режим продолжает попытки "устроить гуманитарную катастрофу", например, инициировать атомную аварию в Запорожье. А это, уверен депутат, может квалифицироваться исключительно как "ядерный шантаж".
"Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идет ядерный шантаж", - резюмировал Слуцкий, напомнив, что Москва ранее распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.
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