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Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены

Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены - 07.11.2022 Украина.ру

Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены

Президент США Джо Байден чуть было не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Об этом 7 ноября сообщает британский таблоид The Daily Mail

2022-11-07T09:11

2022-11-07T09:11

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джо байден

новости

сша

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На опубликованном изданием видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. Он наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, новости, сша