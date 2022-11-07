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Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены
Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены - 07.11.2022 Украина.ру
Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены
Президент США Джо Байден чуть было не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Об этом 7 ноября сообщает британский таблоид The Daily Mail
2022-11-07T09:11
2022-11-07T09:11
2022-11-07T09:12
джо байден
новости
сша
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На опубликованном изданием видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. Он наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, новости, сша
Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены
09:11 07.11.2022 (обновлено: 09:12 07.11.2022)
Президент США Джо Байден чуть было не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Об этом 7 ноября сообщает британский таблоид The Daily Mail
На опубликованном изданием видео
запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием американского лидера в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.
На кадрах видно, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. Он наступает на какой-то предмет на сцене, после чего едва не теряет равновесие.
"Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае", — прокомментировал случившееся президент США, после чего продолжил речь.
Байден
, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.