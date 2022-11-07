https://ukraina.ru/20221107/1040545597.html

Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером

Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером - 07.11.2022 Украина.ру

Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только скрывается за "образом лохматого увальня", а на самом деле он хладнокровный политик. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил 6 ноября сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-11-07T09:03

2022-11-07T09:03

2022-11-07T09:04

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джонсон

алексей пушков

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Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.Сенатор вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда британский политик готовился к поездке в Москву и "рассказывал об одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России".В июле текущего года Борис Джонсон ушел с поста британского премьера после скандала. Его место заняли Лиз Трасс. Она просидела в этом кресле всего 44 дня. После ее отставки основными кандидатами на должность оказались бывший глава Минфина страны Риши Сунак, проигравший Трасс в выборной гонке, и Джонсон. Последний отказался возвращаться, и назначение получил Сунак.

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новости, джонсон, алексей пушков, политик