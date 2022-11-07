Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером - 07.11.2022 Украина.ру
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Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером
Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером - 07.11.2022 Украина.ру
Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только скрывается за "образом лохматого увальня", а на самом деле он хладнокровный политик. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил 6 ноября сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2022-11-07T09:03
2022-11-07T09:04
новости
джонсон
алексей пушков
политик
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Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.Сенатор вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда британский политик готовился к поездке в Москву и "рассказывал об одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России".В июле текущего года Борис Джонсон ушел с поста британского премьера после скандала. Его место заняли Лиз Трасс. Она просидела в этом кресле всего 44 дня. После ее отставки основными кандидатами на должность оказались бывший глава Минфина страны Риши Сунак, проигравший Трасс в выборной гонке, и Джонсон. Последний отказался возвращаться, и назначение получил Сунак.
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новости, джонсон, алексей пушков, политик
Новости, Джонсон, Алексей Пушков, политик

Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером

09:03 07.11.2022 (обновлено: 09:04 07.11.2022)
 
© AP / Jonathan Short, FileБорис Джонсон архивное фото 2012 год
Борис Джонсон архивное фото 2012 год - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP / Jonathan Short, File
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только скрывается за "образом лохматого увальня", а на самом деле он хладнокровный политик. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил 6 ноября сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост премьер-министра Великобритании, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи своих мемуаров.
"В отличие от того, что многие о нем (Джонсоне – Прим. ред.) думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", - написал парламентарий.
Сенатор вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда британский политик готовился к поездке в Москву и "рассказывал об одесско-русских корнях и о том, что ощущает свою причастность к России".
"Сегодня вы такого от него не услышите. Но он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть", - резюмировал пушков.
В июле текущего года Борис Джонсон ушел с поста британского премьера после скандала. Его место заняли Лиз Трасс. Она просидела в этом кресле всего 44 дня. После ее отставки основными кандидатами на должность оказались бывший глава Минфина страны Риши Сунак, проигравший Трасс в выборной гонке, и Джонсон. Последний отказался возвращаться, и назначение получил Сунак.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:51
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