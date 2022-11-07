https://ukraina.ru/20221107/1040544348.html

Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена

Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена - 07.11.2022 Украина.ру

Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем последнем эфире, появившемся на днях в сети интернет, заявил, что тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США является бесконтрольный наплыв мигрантов

2022-11-07T08:51

2022-11-07T08:51

2022-11-07T09:04

новости

карлсон

джо байден

преступления

сша

мигранты

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Свои выводы журналист подкрепил репортажем коллеги из Fox News Билла Мелуджина, снявшем очередь на границе Америки и Мексики.Такое отношение к мигрантам Карлсон охарактеризовал как "тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны".Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума. Согласно данным пограничной службы США, за последние 11 месяцев американские власти более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой. Ранее мэр Нью-Йорк Эрик Адамс даже объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город беженцев.К слову, предыдущий президент Дональд Трамп, наоборот, обещал выслать из страны всех нелегальных мигрантов.

https://ukraina.ru/20221107/1040543980.html

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новости, карлсон, джо байден, преступления, сша, мигранты