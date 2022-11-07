Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена - 07.11.2022 Украина.ру
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Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена
Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена - 07.11.2022 Украина.ру
Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем последнем эфире, появившемся на днях в сети интернет, заявил, что тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США является бесконтрольный наплыв мигрантов
2022-11-07T08:51
2022-11-07T09:04
новости
карлсон
джо байден
преступления
сша
мигранты
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Свои выводы журналист подкрепил репортажем коллеги из Fox News Билла Мелуджина, снявшем очередь на границе Америки и Мексики.Такое отношение к мигрантам Карлсон охарактеризовал как "тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны".Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума. Согласно данным пограничной службы США, за последние 11 месяцев американские власти более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой. Ранее мэр Нью-Йорк Эрик Адамс даже объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город беженцев.К слову, предыдущий президент Дональд Трамп, наоборот, обещал выслать из страны всех нелегальных мигрантов.
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новости, карлсон, джо байден, преступления, сша, мигранты
Новости, Карлсон, Джо Байден, преступления, США, мигранты

Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена

08:51 07.11.2022 (обновлено: 09:04 07.11.2022)
 
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- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем последнем эфире, появившемся на днях в сети интернет, заявил, что тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против США является бесконтрольный наплыв мигрантов
Свои выводы журналист подкрепил репортажем коллеги из Fox News Билла Мелуджина, снявшем очередь на границе Америки и Мексики.
"Череда людей уходит так далеко, насколько только может видеть глаз. Люди единой ровной линией пересекают Рио-Гранде, не встречая никакого сопротивления на другом берегу. Мигранты знают, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на американскую землю, их пропустят", - говорится в материале.
Такое отношение к мигрантам Карлсон охарактеризовал как "тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны".
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума. Согласно данным пограничной службы США, за последние 11 месяцев американские власти более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой. Ранее мэр Нью-Йорк Эрик Адамс даже объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город беженцев.
К слову, предыдущий президент Дональд Трамп, наоборот, обещал выслать из страны всех нелегальных мигрантов.
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