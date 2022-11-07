https://ukraina.ru/20221107/1040543980.html

На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*

На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"* - 07.11.2022 Украина.ру

На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*

Министерство иностранных дел Тайваня подтвердило гибель добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Соответствующее сообщение появилось на днях на странице ведомства в Твиттер

2022-11-07T08:38

2022-11-07T08:38

2022-11-07T08:38

новости

тайвань

иностранные наемники

гибель

сво

украина

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Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан был смертельно ранен в боях в ЛНР.Известно, что мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, и по данным журналистов, погиб от потери крови.В сообщении агентства также говорилось, что Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь"* в начале сентября.Новости о гибели в ходе СВО иностранных наемников из самых разных стран мира регулярно приходят с поля боя. Однако представители различных государств продолжают поступать в качестве новобранцев на службу в ВСУ.*Запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20221107/1040543223.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, тайвань, иностранные наемники, гибель, сво, украина