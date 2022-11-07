На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"* - 07.11.2022 Украина.ру
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На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*
На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"* - 07.11.2022 Украина.ру
На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*
Министерство иностранных дел Тайваня подтвердило гибель добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Соответствующее сообщение появилось на днях на странице ведомства в Твиттер
2022-11-07T08:38
2022-11-07T08:38
новости
тайвань
иностранные наемники
гибель
сво
украина
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Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан был смертельно ранен в боях в ЛНР.Известно, что мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, и по данным журналистов, погиб от потери крови.В сообщении агентства также говорилось, что Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь"* в начале сентября.Новости о гибели в ходе СВО иностранных наемников из самых разных стран мира регулярно приходят с поля боя. Однако представители различных государств продолжают поступать в качестве новобранцев на службу в ВСУ.*Запрещена в РФ.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, тайвань, иностранные наемники, гибель, сво, украина
Новости, Тайвань, иностранные наемники, гибель, СВО, Украина

На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*

08:38 07.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гаосюн
Города мира. Гаосюн - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Александр Вильф
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Министерство иностранных дел Тайваня подтвердило гибель добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Соответствующее сообщение появилось на днях на странице ведомства в Твиттер
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан был смертельно ранен в боях в ЛНР.
Известно, что мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, и по данным журналистов, погиб от потери крови.
В сообщении агентства также говорилось, что Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь"* в начале сентября.
"Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье всю необходимую помощь в это трудное время", - говорится в сообщении на официальном аккаунте ведомства в Твиттер.
Новости о гибели в ходе СВО иностранных наемников из самых разных стран мира регулярно приходят с поля боя. Однако представители различных государств продолжают поступать в качестве новобранцев на службу в ВСУ.
*Запрещена в РФ.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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НовостиТайваньиностранные наемникигибельСВОУкраина
 
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