В России будут следить за беспилотниками - 07.11.2022 Украина.ру
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В России будут следить за беспилотниками
В России будут следить за беспилотниками - 07.11.2022 Украина.ру
В России будут следить за беспилотниками
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают первую в России платформу удаленного управления беспилотными авиационными системами (БАС) "Купол" разрабатывают ученые ТУСУРа. Об этом 7 ноября написали РИА Новости со ссылкой на проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
2022-11-07T08:27
2022-11-07T08:27
новости
беспилотник
россия
авиация
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Дроны все активнее используются в России для аэросъемки, мониторинга местности, доставки грузов и других целей, а вот системы мониторинга за БПЛА до сих пор нет.Проект предполагает параллельную реализацию трех направлений: создание программного обеспечения для базовых эксплуатационных центров БАС, техническое совершенствование аппаратной базы системы "Купол" и способствование развитию рынка коммерческой эксплуатации тяжелых (свыше 30 кг) дронов.Алгоритмы точного отслеживания планируется испытать уже в текущем 2022 году, а вот технологии коррекции маршрута будут совершенствовать и проверять еще два года.Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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новости, беспилотник, россия, авиация
Новости, беспилотник, Россия, авиация

В России будут следить за беспилотниками

08:27 07.11.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают первую в России платформу удаленного управления беспилотными авиационными системами (БАС) "Купол" разрабатывают ученые ТУСУРа. Об этом 7 ноября написали РИА Новости со ссылкой на проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР
Дроны все активнее используются в России для аэросъемки, мониторинга местности, доставки грузов и других целей, а вот системы мониторинга за БПЛА до сих пор нет.
"Наша система позволит четко фиксировать перемещение беспилотников. Бортовые трекеры обеспечат передачу информации о состоянии БЛПА и особенностях местности, где он находится, в координационный центр. С помощью мультиагентного модуля на борту мы сможем при необходимости управлять аппаратом и вносить изменения в его маршрут", – пояснил заведующий кафедрой автоматизированных систем управления ТУСУР Владимир Романенко.
Проект предполагает параллельную реализацию трех направлений: создание программного обеспечения для базовых эксплуатационных центров БАС, техническое совершенствование аппаратной базы системы "Купол" и способствование развитию рынка коммерческой эксплуатации тяжелых (свыше 30 кг) дронов.
Алгоритмы точного отслеживания планируется испытать уже в текущем 2022 году, а вот технологии коррекции маршрута будут совершенствовать и проверять еще два года.
Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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