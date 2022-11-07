https://ukraina.ru/20221107/1040543223.html

В России будут следить за беспилотниками

В России будут следить за беспилотниками - 07.11.2022 Украина.ру

В России будут следить за беспилотниками

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают первую в России платформу удаленного управления беспилотными авиационными системами (БАС) "Купол" разрабатывают ученые ТУСУРа. Об этом 7 ноября написали РИА Новости со ссылкой на проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР

2022-11-07T08:27

2022-11-07T08:27

2022-11-07T08:27

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беспилотник

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Дроны все активнее используются в России для аэросъемки, мониторинга местности, доставки грузов и других целей, а вот системы мониторинга за БПЛА до сих пор нет.Проект предполагает параллельную реализацию трех направлений: создание программного обеспечения для базовых эксплуатационных центров БАС, техническое совершенствование аппаратной базы системы "Купол" и способствование развитию рынка коммерческой эксплуатации тяжелых (свыше 30 кг) дронов.Алгоритмы точного отслеживания планируется испытать уже в текущем 2022 году, а вот технологии коррекции маршрута будут совершенствовать и проверять еще два года.Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ukraina.ru/20221107/1040541072.html

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новости, беспилотник, россия, авиация