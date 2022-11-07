Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию - 07.11.2022 Украина.ру
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Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию
Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию - 07.11.2022 Украина.ру
Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию
Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает 7 ноября РИА Новости
2022-11-07T08:03
2022-11-07T08:35
бренд
новости
косметика
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"Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о внесении данных брендов в исключения к параллельному импорту.При этом в Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца, таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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бренд, новости, косметика
бренд, Новости, косметика

Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию

08:03 07.11.2022 (обновлено: 08:35 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОткрытие фестиваля "Неделя моды в Москве. Дети"
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает 7 ноября РИА Новости
"Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о внесении данных брендов в исключения к параллельному импорту.
При этом в Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца, таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.
Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа.
При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
 
брендНовостикосметика
 
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