https://ukraina.ru/20221107/1040541072.html

Украинских беженцев возмутили условия проживания в Болгарии - bTV

Украинских беженцев возмутили условия проживания в Болгарии - bTV - 07.11.2022 Украина.ру

Украинских беженцев возмутили условия проживания в Болгарии - bTV

Прибывшие в Болгарию украинские беженцы возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово. Об этом 6 ноября сообщили в сюжете болгарского телеканала bTV

2022-11-07T07:50

2022-11-07T07:50

2022-11-07T08:00

новости

болгария

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_f4807e9a805e6e15733eb09d77b890d8.jpg.webp

Группа из 35 украинцев, среди которых 12 детей, "выразила протест" против их размещения в металлических бытовках и "некомфортных" условий проживания.Изначально беженцам, прибывшим в страну около недели назад, обещали, что они пробудут в Елхово несколько дней, однако пока они остаются там.Одна из женщин назвала питание нормальным, однако условия проживания -"некомфортными"."Ни лечь, ни встать, ни сесть – ничего", - пожаловалась она. Другая украинка рассказала, что кровати в вагончиках очень низкие, а дети нервничают из-за недостатка места."С ребенком спать очень неудобно, развернуться, что там – один на один "квадрат"", - посетовала беженка.Еще одна прибывшая в Болгарию украинка заявила, что дела идут "не нормально"."Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь", - подчеркнула ее соседка.Как отмечает bTV, беженцы хотят, чтобы их побыстрее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков заявил, что беженцы останутся здесь до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре люди могут оставаться до 14 дней.Ранее техническое правительство Болгарии продлило до 15 ноября программу предоставления жилья украинским беженцам. Она предусматривала размещение переселенцев в отелях за государственный счет. До этого срок действия программы истекал 31 октября. Согласно новым распоряжениям, украинцев теперь переселяют на государственные и муниципальные базы отдыха.В пятницу более тысячи беженцев с Украины провели акцию протеста в центре города Приморско на побережье Черного моря, обратившись к правительству страны и Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о перемещении на базы отдыха и сохранить текущую программу размещения в отелях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, болгария, беженцы