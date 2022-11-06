https://ukraina.ru/20221106/1040539014.html
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем - 06.11.2022 Украина.ру
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
России ни в коем случае нельзя сбивать беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе. Этого не делал даже Советский Союз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
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самолет
разведка
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Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу, констатировал специалист.Поэтому вряд ли мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, самолет, разведка
Новости, Россия, США, самолет, разведка
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
России ни в коем случае нельзя сбивать беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе. Этого не делал даже Советский Союз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу, констатировал специалист.
"Еще есть вариант, когда самолет подходит к зоне опознавания ПВО (от 50 до 100 км) и начинает действовать наша истребительная авиация. Но она не сбивает самолеты противника, а отгоняет их от границы. Если они не подчиняются, тогда мы применяем оружие. Это уже был с британским самолетом, когда мы выпустили ракету, дав понять, что к российской границе приближаться не стоит", - указал Кнутов.
Поэтому вряд ли мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна, заключил собеседник издания.