https://ukraina.ru/20221106/1040539014.html

Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем

Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем - 06.11.2022 Украина.ру

Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем

России ни в коем случае нельзя сбивать беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе. Этого не делал даже Советский Союз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T18:10

2022-11-06T18:10

2022-11-06T18:10

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Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу, констатировал специалист.Поэтому вряд ли мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, самолет, разведка