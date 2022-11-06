Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем - 06.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221106/1040539014.html
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем - 06.11.2022 Украина.ру
Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
России ни в коем случае нельзя сбивать беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе. Этого не делал даже Советский Союз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T18:10
2022-11-06T18:10
новости
россия
сша
самолет
разведка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/77/1018377714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f2305b3890aefb2ee7c263f664b1e035.jpg.webp
Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу, констатировал специалист.Поэтому вряд ли мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101837/77/1018377714_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_84fd1b530f4aad677ff2b27724990ace.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, самолет, разведка
Новости, Россия, США, самолет, разведка

Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем

18:10 06.11.2022
 
© wikipedia.org P-8A Poseidon
 P-8A Poseidon
© wikipedia.org
Читать в
России ни в коем случае нельзя сбивать беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе. Этого не делал даже Советский Союз. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу, констатировал специалист.
"Еще есть вариант, когда самолет подходит к зоне опознавания ПВО (от 50 до 100 км) и начинает действовать наша истребительная авиация. Но она не сбивает самолеты противника, а отгоняет их от границы. Если они не подчиняются, тогда мы применяем оружие. Это уже был с британским самолетом, когда мы выпустили ракету, дав понять, что к российской границе приближаться не стоит", - указал Кнутов.
Поэтому вряд ли мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияСШАсамолетразведка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
17:57От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области
17:24Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой
17:07Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
16:50ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
16:15Жители Херсонской области: честно об эвакуации
16:09Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ
16:00Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября
16:00ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин
15:55Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
15:30Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков
15:17Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск
15:12Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
14:51Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО
14:38Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго
14:16Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром
13:48В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов
13:20Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину
13:00"К годовщине революции". 5 мифов об освобождении Киева
Лента новостейМолния