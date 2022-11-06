https://ukraina.ru/20221106/1040534362.html

Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны

Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны - 06.11.2022 Украина.ру

Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны

Военные возводят в Запорожской области укрепрайоны на случай атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости

2022-11-06T12:26

2022-11-06T12:26

2022-11-06T12:26

владимир рогов

запорожская область

новости

военные

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"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир рогов, запорожская область, новости, военные