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Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны
Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны - 06.11.2022 Украина.ру
Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны
Военные возводят в Запорожской области укрепрайоны на случай атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости
2022-11-06T12:26
2022-11-06T12:26
2022-11-06T12:26
владимир рогов
запорожская область
новости
военные
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"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, запорожская область, новости, военные
Владимир Рогов, Запорожская область, Новости, военные
Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны
Военные возводят в Запорожской области укрепрайоны на случай атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает 6 ноября РИА Новости
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал он.
По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.
Ранее Рогов
заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.