https://ukraina.ru/20221106/1040531927.html

Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге

Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге - 06.11.2022 Украина.ру

Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху

2022-11-06T10:59

2022-11-06T10:59

2022-11-06T10:59

андрей мельник

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новости

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фрг

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Накануне на дискуссионном съезде в Берлине Мютцених заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", поскольку он предлагал дипломатическое решение конфликта и выступал за прекращение огня.Парламентарий заверил, что ему поступали угрозы.Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.Ранее МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха в "список террористов".Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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андрей мельник, посол, новости, список, фрг