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Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге
Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге - 06.11.2022 Украина.ру
Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху
2022-11-06T10:59
2022-11-06T10:59
2022-11-06T10:59
андрей мельник
посол
новости
список
фрг
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Накануне на дискуссионном съезде в Берлине Мютцених заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", поскольку он предлагал дипломатическое решение конфликта и выступал за прекращение огня.Парламентарий заверил, что ему поступали угрозы.Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.Ранее МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха в "список террористов".Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей мельник, посол, новости, список, фрг
Андрей Мельник, посол, Новости, список, ФРГ
Экс-посол Украины в ФРГ нахамил лидеру фракции в бундестаге
Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил лидеру парламентской фракции СДПГ Рольфу Мютцениху
Накануне на дискуссионном съезде в Берлине Мютцених заявил, что украинское правительство внесло его в "список террористов", поскольку он предлагал дипломатическое решение конфликта и выступал за прекращение огня.
Парламентарий заверил, что ему поступали угрозы.
Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
"Мимими. "Списка террористов" украинского правительства не существует. Перестаньте представлять себя "невинной жертвой", — ответил ему в Twitter Мельник.
Ранее МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха в "список террористов".
Мельник
прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл канцлера Олафа Шольца
"обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу" и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев.