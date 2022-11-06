https://ukraina.ru/20221106/1040529383.html
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов - 06.11.2022 Украина.ру
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
Киев планирует включить арестованного директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 6 ноября rbc.ru
2022-11-06T08:39
2022-11-06T08:39
2022-11-06T08:39
мотор сич
новости
обмен
михаил подоляк
владимир рогов
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"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", — объяснил Рогов.По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева.Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.Богуслаев был задержан в конце октября. Его, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" заподозрили в "коллаборационной деятельности" и "пособничестве государству-агрессору". Позднее их заключили под стражу.Руководство завода, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Оно "действовало в сговоре" с представителями "Ростеха", утверждало ведомство. В российской компании отвергли обвинения СБУ, заявив, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мотор сич, новости, обмен, михаил подоляк, владимир рогов
мотор сич, Новости, обмен, Михаил Подоляк, Владимир Рогов
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
Киев планирует включить арестованного директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 6 ноября rbc.ru
"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", — объяснил Рогов.
По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева.
Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка
.
Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.
Богуслаев был задержан в конце октября. Его, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" заподозрили в "коллаборационной деятельности" и "пособничестве государству-агрессору". Позднее их заключили под стражу.
Руководство завода, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Оно "действовало в сговоре" с представителями "Ростеха", утверждало ведомство.
В российской компании отвергли обвинения СБУ, заявив, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели.