Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов - 06.11.2022 Украина.ру
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Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов - 06.11.2022 Украина.ру
Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
Киев планирует включить арестованного директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 6 ноября rbc.ru
2022-11-06T08:39
2022-11-06T08:39
мотор сич
новости
обмен
михаил подоляк
владимир рогов
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"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", — объяснил Рогов.По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева.Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.Богуслаев был задержан в конце октября. Его, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" заподозрили в "коллаборационной деятельности" и "пособничестве государству-агрессору". Позднее их заключили под стражу.Руководство завода, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Оно "действовало в сговоре" с представителями "Ростеха", утверждало ведомство. В российской компании отвергли обвинения СБУ, заявив, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мотор сич, новости, обмен, михаил подоляк, владимир рогов
мотор сич, Новости, обмен, Михаил Подоляк, Владимир Рогов

Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов

08:39 06.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
Читать в
Киев планирует включить арестованного директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 6 ноября rbc.ru
"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", — объяснил Рогов.
По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева.
Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.
Богуслаев был задержан в конце октября. Его, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" заподозрили в "коллаборационной деятельности" и "пособничестве государству-агрессору". Позднее их заключили под стражу.

Руководство завода, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Оно "действовало в сговоре" с представителями "Ростеха", утверждало ведомство.
В российской компании отвергли обвинения СБУ, заявив, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели.
 
мотор сичНовостиобменМихаил ПодолякВладимир Рогов
 
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