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Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов

Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов - 06.11.2022 Украина.ру

Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов

Киев планирует включить арестованного директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 6 ноября rbc.ru

2022-11-06T08:39

2022-11-06T08:39

2022-11-06T08:39

мотор сич

новости

обмен

михаил подоляк

владимир рогов

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"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Все идет по этому сценарию шаг за шагом", — объяснил Рогов.По его мнению, Киев начал изучать эту возможность еще до ареста Богуслаева.Ответственным за обмен он назвал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Ранее обмен Богуслаева на украинских военнопленных допускал и сам Подоляк.Богуслаев был задержан в конце октября. Его, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" заподозрили в "коллаборационной деятельности" и "пособничестве государству-агрессору". Позднее их заключили под стражу.Руководство завода, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), наладило транснациональные каналы поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Оно "действовало в сговоре" с представителями "Ростеха", утверждало ведомство. В российской компании отвергли обвинения СБУ, заявив, что после введенных в 2014 году ограничений на российские вертолеты перестали устанавливать украинские двигатели.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мотор сич, новости, обмен, михаил подоляк, владимир рогов