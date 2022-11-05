Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе - 05.11.2022 Украина.ру
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Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе
Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе - 05.11.2022 Украина.ру
Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе
Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге объяснил, как итоги выборов в Израиле скажутся на отношениях с РФ, от чего зависит будущее отношений двух... Украина.ру, 05.11.2022
2022-11-05T18:52
2022-11-05T18:52
ростислав ищенко
израиль
биньямин нетаньяху
спецоперация
выборы
тель-авив
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге объяснил, как итоги выборов в Израиле скажутся на отношениях с РФ, от чего зависит будущее отношений двух стран, а также рассказал, почему Израилю важны хорошие отношения с Россией. Праворелигиозный блок бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одерживает победу на досрочных парламентских выборах в стране. По данным на 17:00 мск 2 ноября его партия "Ликуд" получает больше всего мандатов в 120-местном кнессете — 32, его союзники — крайне правый блок "Религиозный сионизм" — 14, партии "Шас" и "Яадут а-тора" по 11 и восемь мандатов соответственно, то есть 65 для блока в целом. Центристская партия действующего премьер-министра страны Яира Лапида "Йеш атид" получила 24 места, а ее потенциальные партнеры — центристский блок "Махане Мамлахти" и "Наш дом Израиль" — 12 и шесть соответственно. Нынешние выборы — пятые в стране с 2019 года. По данным израильского ЦИК, явка на них составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года — в голосовании приняли участие почти 5 млн израильтян.
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ростислав ищенко, израиль, биньямин нетаньяху, спецоперация, выборы, тель-авив, видео
Ростислав Ищенко, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Спецоперация, выборы, Тель-Авив

Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе

18:52 05.11.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своем еженедельном влоге объяснил, как итоги выборов в Израиле скажутся на отношениях с РФ, от чего зависит будущее отношений двух стран, а также рассказал, почему Израилю важны хорошие отношения с Россией. Праворелигиозный блок бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одерживает победу на досрочных парламентских выборах в стране. По данным на 17:00 мск 2 ноября его партия "Ликуд" получает больше всего мандатов в 120-местном кнессете — 32, его союзники — крайне правый блок "Религиозный сионизм" — 14, партии "Шас" и "Яадут а-тора" по 11 и восемь мандатов соответственно, то есть 65 для блока в целом. Центристская партия действующего премьер-министра страны Яира Лапида "Йеш атид" получила 24 места, а ее потенциальные партнеры — центристский блок "Махане Мамлахти" и "Наш дом Израиль" — 12 и шесть соответственно. Нынешние выборы — пятые в стране с 2019 года. По данным израильского ЦИК, явка на них составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года — в голосовании приняли участие почти 5 млн израильтян.
 
Ростислав ИщенкоИзраильБиньямин НетаньяхуСпецоперациявыборыТель-Авив
 
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