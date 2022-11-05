https://ukraina.ru/20221105/1040526541.html

"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана

"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана - 05.11.2022 Украина.ру

"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал инсинуациями заявления министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна о поставках беспилотников в Россию и отказе Киева от встречи с иранскими экспертами под давлением Запада. Об этом он написал в своем Facebook*

2022-11-05T18:00

2022-11-05T18:00

2022-11-05T18:00

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По его словам, "в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России".Утром 5 ноября Абдоллахиян заявил, что Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.Также он опроверг слова "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.Ранее осенью в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Тегераном, а также с КНДР и Сирией.* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta

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