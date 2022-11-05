"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана - 05.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221105/1040526541.html
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана - 05.11.2022 Украина.ру
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал инсинуациями заявления министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна о поставках беспилотников в Россию и отказе Киева от встречи с иранскими экспертами под давлением Запада. Об этом он написал в своем Facebook*
2022-11-05T18:00
2022-11-05T18:00
новости
украина
мид
иран
угрозы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101903/67/1019036741_0:0:3322:1870_1920x0_80_0_0_7a997be9eb46b32ef74a6fa3269c605d.jpg.webp
По его словам, "в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России".Утром 5 ноября Абдоллахиян заявил, что Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.Также он опроверг слова "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.Ранее осенью в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Тегераном, а также с КНДР и Сирией.* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta
https://ukraina.ru/20221103/1040470835.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101903/67/1019036741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2ad99b1b25f4dc7d9af30fa4b6059c1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мид, иран, угрозы
Новости, Украина, МИД, Иран, угрозы

"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана

18:00 05.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал инсинуациями заявления министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна о поставках беспилотников в Россию и отказе Киева от встречи с иранскими экспертами под давлением Запада. Об этом он написал в своем Facebook*
Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры.
По его словам, "в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России".
Утром 5 ноября Абдоллахиян заявил, что Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.
Также он опроверг слова "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.
Ранее осенью в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Тегераном, а также с КНДР и Сирией.
* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 12:38
"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес ИранаИрану столкнётся с "тяжёлыми последствиями" в области политики, экономики и спецслужб, если будет поставлять оружие в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
 
НовостиУкраинаМИДИранугрозы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
17:45Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
17:05СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники
17:00ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
16:55Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО
16:25Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога
16:03Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноября
16:00Освобождение Киева: хитрый план или легенда, родившаяся из неудачи
15:46Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
15:36ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – Минобороны
15:32Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка
14:59СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве
14:57В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУ
14:18Следующим генсеком НАТО может стать этническая украинка - The New York Times
14:07Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
13:43Иран признал поставки беспилотников в Россию и сообщил подробности
13:32Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" - Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России
13:15ВСУ ведут обстрел Херсона – власти
13:08Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
12:57Темнота, закрытие предприятий и рост бандитизма. Как живет родина украинского президента - Кривой Рог
Лента новостейМолния