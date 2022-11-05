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"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана - 05.11.2022 Украина.ру
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал инсинуациями заявления министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна о поставках беспилотников в Россию и отказе Киева от встречи с иранскими экспертами под давлением Запада. Об этом он написал в своем Facebook*
2022-11-05T18:00
2022-11-05T18:00
2022-11-05T18:00
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По его словам, "в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России".Утром 5 ноября Абдоллахиян заявил, что Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.Также он опроверг слова "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.Ранее осенью в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Тегераном, а также с КНДР и Сирией.* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид, иран, угрозы
Новости, Украина, МИД, Иран, угрозы
"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал инсинуациями заявления министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна о поставках беспилотников в Россию и отказе Киева от встречи с иранскими экспертами под давлением Запада. Об этом он написал в своем Facebook*
Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры.
По его словам, "в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России".
Утром 5 ноября Абдоллахиян заявил, что Иран передал России "небольшое количество" своих беспилотников за несколько месяцев до начала российской спецоперации на Украине.
Также он опроверг слова "некоторых западных стран" о том, что Иран предоставил России ракеты.
Ранее осенью в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о разрыве дипломатических отношений с Тегераном, а также с КНДР и Сирией.
* — компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta