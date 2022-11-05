СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники - 05.11.2022 Украина.ру
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СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники
СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники - 05.11.2022 Украина.ру
СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники
Некоторые из 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства БМП-1, недавно переданных Грецией киевскому режиму, были уничтожены в ходе боевых действий на Украине. Информация об этом появилась на днях в греческих СМИ
2022-11-05T17:05
2022-11-05T17:05
новости
греция
сми
бмп-1
спецоперация
потери всу
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Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос побывали в Киеве, где состоялась церемония передачи БМП-1 представителям ВСУ.По информации портала iskra.gr, пять БМП-1 были уничтожены 28 октября при отражении российскими войсками наступления ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области.В ходе боя были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять переоборудованных в боевые машины внедорожников, утверждает сайт.Кроме того, пишет iskra.gr, Греция передала киевскому режиму реактивные системы западного огня РМ-70, являющиеся чехословацкой модификацией РСЗО "Град". Они действуют, в основном, в районе Херсона, две из них уже уничтожены.Портал pronews.gr, со своей стороны, отмечает, что греческую технику не успели даже перекрасить.При этом, добавляет автор статьи, греческие острова, с которых вывели БМП-1, так и остались неприкрытыми. Это признал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, отправивший режиму Владимира Зеленского греческое оружие, указывается в статье.По состоянию на 28 октября, Греция уже получила от Германии 10 БМП Marder взамен поставленных на Украину БМП-1. Всего Берлин обещал Афинам 40 таких машин.
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новости, греция, сми, бмп-1, спецоперация, потери всу
Новости, Греция, СМИ, БМП-1, Спецоперация, потери ВСУ

СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники

17:05 05.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГреческий флаг на смотровой площадке Акрополя
Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Некоторые из 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства БМП-1, недавно переданных Грецией киевскому режиму, были уничтожены в ходе боевых действий на Украине. Информация об этом появилась на днях в греческих СМИ
Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос побывали в Киеве, где состоялась церемония передачи БМП-1 представителям ВСУ.
По информации портала iskra.gr, пять БМП-1 были уничтожены 28 октября при отражении российскими войсками наступления ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области.
В ходе боя были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять переоборудованных в боевые машины внедорожников, утверждает сайт.

"Греческие" БМП были уничтожены артиллерийским огнём и 152-мм управляемыми ракетами "Краснополь"

iskra.gr
Кроме того, пишет iskra.gr, Греция передала киевскому режиму реактивные системы западного огня РМ-70, являющиеся чехословацкой модификацией РСЗО "Град". Они действуют, в основном, в районе Херсона, две из них уже уничтожены.
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Греция поставила условие для поставки на Украину советских БМППравительство Греции заверило, что поставит киевскому режиму около 100 старых боевых машин пехоты советского производства только после того, как в страну прибудут новые немецкие БМП. Об этом сообщила 6 июня греческая газета Dikaiologitika
Портал pronews.gr, со своей стороны, отмечает, что греческую технику не успели даже перекрасить.

В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему (греческой армии. — Прим. ред.)

pronews.gr
При этом, добавляет автор статьи, греческие острова, с которых вывели БМП-1, так и остались неприкрытыми. Это признал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, отправивший режиму Владимира Зеленского греческое оружие, указывается в статье.
По состоянию на 28 октября, Греция уже получила от Германии 10 БМП Marder взамен поставленных на Украину БМП-1. Всего Берлин обещал Афинам 40 таких машин.
 
НовостиГрецияСМИБМП-1Спецоперацияпотери ВСУ
 
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