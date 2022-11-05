https://ukraina.ru/20221105/1040526253.html

СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники

СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники - 05.11.2022 Украина.ру

СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники

Некоторые из 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства БМП-1, недавно переданных Грецией киевскому режиму, были уничтожены в ходе боевых действий на Украине. Информация об этом появилась на днях в греческих СМИ

2022-11-05T17:05

2022-11-05T17:05

2022-11-05T17:05

новости

греция

сми

бмп-1

спецоперация

потери всу

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Ранее президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос побывали в Киеве, где состоялась церемония передачи БМП-1 представителям ВСУ.По информации портала iskra.gr, пять БМП-1 были уничтожены 28 октября при отражении российскими войсками наступления ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области.В ходе боя были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять переоборудованных в боевые машины внедорожников, утверждает сайт.Кроме того, пишет iskra.gr, Греция передала киевскому режиму реактивные системы западного огня РМ-70, являющиеся чехословацкой модификацией РСЗО "Град". Они действуют, в основном, в районе Херсона, две из них уже уничтожены.Портал pronews.gr, со своей стороны, отмечает, что греческую технику не успели даже перекрасить.При этом, добавляет автор статьи, греческие острова, с которых вывели БМП-1, так и остались неприкрытыми. Это признал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, отправивший режиму Владимира Зеленского греческое оружие, указывается в статье.По состоянию на 28 октября, Греция уже получила от Германии 10 БМП Marder взамен поставленных на Украину БМП-1. Всего Берлин обещал Афинам 40 таких машин.

https://ukraina.ru/20220607/1034106335.html

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новости, греция, сми, бмп-1, спецоперация, потери всу