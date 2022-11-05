ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS

Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября В ДНР произошло покушение на судью Верховного суда. Украина до конца года получит новые системы ПВО и ПРО. Украинские военные ожесточённо обстреливают новые регионы России