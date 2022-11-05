ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS - 05.11.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS - 05.11.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, сообщает 5 ноября РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона
2022-11-05T17:00
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новости
обстрелы
херсон
himars
всу
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Украинские войска обстреляли Херсон 6 ракетами HIMARS, 4 ракеты сбила ПВО, 2 ракеты упали в районе автовокзала.Ранее об артиллерийском обстреле города и области сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что такого интенсивного огня по области не было за последние недели.
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Новости, обстрелы, Херсон, HIMARS, ВСУ

ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS

17:00 05.11.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, сообщает 5 ноября РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона
Украинские войска обстреляли Херсон 6 ракетами HIMARS, 4 ракеты сбила ПВО, 2 ракеты упали в районе автовокзала.
Ранее об артиллерийском обстреле города и области сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что такого интенсивного огня по области не было за последние недели.
ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
12:00
Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноябряВ ДНР произошло покушение на судью Верховного суда. Украина до конца года получит новые системы ПВО и ПРО. Украинские военные ожесточённо обстреливают новые регионы России
 
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