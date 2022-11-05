https://ukraina.ru/20221105/1040525967.html
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS - 05.11.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, сообщает 5 ноября РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона
2022-11-05T17:00
2022-11-05T17:00
2022-11-05T17:00
новости
обстрелы
херсон
himars
всу
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Украинские войска обстреляли Херсон 6 ракетами HIMARS, 4 ракеты сбила ПВО, 2 ракеты упали в районе автовокзала.Ранее об артиллерийском обстреле города и области сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов.Он отметил, что такого интенсивного огня по области не было за последние недели.
https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994773_299:157:806:537_1920x0_80_0_0_348cdd97498dcdac05a9ac0d0d4c8fdd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, херсон, himars, всу
Новости, обстрелы, Херсон, HIMARS, ВСУ
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, сообщает 5 ноября РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона