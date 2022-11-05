https://ukraina.ru/20221105/1040525831.html

Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО

Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО - 05.11.2022 Украина.ру

Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО

Школьница Фатима из села Эндирей в Дагестане написала письмо российским солдатам в зону спецоперации. Видео 5 ноября разместил Telegram-канал BAZA

2022-11-05T16:55

2022-11-05T16:55

2022-11-05T16:55

школьницы

дагестан

солдаты

письмо

спецоперация

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Военный, к которому попало письмо, зачитал его сослуживцам."Мы с тобой не знакомы, надеюсь ты будешь рад моему письму. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый, ведь благодаря таким как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага. У нас в Дагестане все спокойно и мирно. Погода с каждым днем всё прохладнее. Но нас греет надежда, что наши солдаты вернутся живыми и здоровыми, а также то, что победа будет за нами. Я пишу тебе это письмо и мне очень больно, потому что я знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия. В школе учителя очень много времени уделяют классным часам, на которых рассказывают о вашем подвиге и героизме. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие – на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Желаю вам крепкого дагестанского здоровья, стойкости, мужества, пожалуйста, берегите себя! Ваши мамы и папы ждут вас. С уважением, Фатима".Солдаты встретили письмо девочки аплодисментами.

https://ukraina.ru/20221016/1039779694.html

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школьницы, дагестан, солдаты, письмо, спецоперация