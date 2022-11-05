Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО - 05.11.2022 Украина.ру
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Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО
Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО - 05.11.2022 Украина.ру
Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО
Школьница Фатима из села Эндирей в Дагестане написала письмо российским солдатам в зону спецоперации. Видео 5 ноября разместил Telegram-канал BAZA
2022-11-05T16:55
2022-11-05T16:55
школьницы
дагестан
солдаты
письмо
спецоперация
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Военный, к которому попало письмо, зачитал его сослуживцам."Мы с тобой не знакомы, надеюсь ты будешь рад моему письму. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый, ведь благодаря таким как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага. У нас в Дагестане все спокойно и мирно. Погода с каждым днем всё прохладнее. Но нас греет надежда, что наши солдаты вернутся живыми и здоровыми, а также то, что победа будет за нами. Я пишу тебе это письмо и мне очень больно, потому что я знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия. В школе учителя очень много времени уделяют классным часам, на которых рассказывают о вашем подвиге и героизме. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие – на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Желаю вам крепкого дагестанского здоровья, стойкости, мужества, пожалуйста, берегите себя! Ваши мамы и папы ждут вас. С уважением, Фатима".Солдаты встретили письмо девочки аплодисментами.
https://ukraina.ru/20221016/1039779694.html
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школьницы, дагестан, солдаты, письмо, спецоперация
школьницы, Дагестан, солдаты, письмо, Спецоперация

Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО

16:55 05.11.2022
 
© pixabayписьмо, ручка
письмо, ручка
© pixabay
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Школьница Фатима из села Эндирей в Дагестане написала письмо российским солдатам в зону спецоперации. Видео 5 ноября разместил Telegram-канал BAZA
Военный, к которому попало письмо, зачитал его сослуживцам.
"Мы с тобой не знакомы, надеюсь ты будешь рад моему письму. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый, ведь благодаря таким как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага.
У нас в Дагестане все спокойно и мирно. Погода с каждым днем всё прохладнее. Но нас греет надежда, что наши солдаты вернутся живыми и здоровыми, а также то, что победа будет за нами. Я пишу тебе это письмо и мне очень больно, потому что я знаю, через что тебе приходится проходить ради нашего спокойствия.
В школе учителя очень много времени уделяют классным часам, на которых рассказывают о вашем подвиге и героизме. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие – на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Желаю вам крепкого дагестанского здоровья, стойкости, мужества, пожалуйста, берегите себя! Ваши мамы и папы ждут вас.
С уважением, Фатима".
Солдаты встретили письмо девочки аплодисментами.
Первоклассник на первом уроке в одной из московских школ. - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 13:47
Школьники из Энергодара поддержали российских военныхДети из школ Энергодара передали рисунки военным Росгвардии, которые находятся на первой линии обороны города, а учителя написали письма со словами поддержки, передает 16 октября РИА Новости
 
школьницыДагестансолдатыписьмоСпецоперация
 
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