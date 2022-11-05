Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога - 05.11.2022 Украина.ру
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Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога
Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога - 05.11.2022 Украина.ру
Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк завил о единственном плане Киева – военной эскалации конфликта. Об этом 5 ноября он написал в Twitter
2022-11-05T16:25
2022-11-05T16:25
новости
переговоры
михаил подоляк
рсзо
танки
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Под "международно признанными" границами Подоляк имеет в виду не только Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым, и Донбасс. Таким образом, "самая восточная точка" - в ЛНР.Ранее в интервью Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил, что "чем больше Украина будет "ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия". Он напомнил, что президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова в последнее время снова подчеркивали, что в Москве готовы к переговорам с Киевом.При этом в США, в Республиканской партии заговорили о том, что переговоры необходимы, и даже пригласили президентов России и Украины для диалога в штат Аризона.По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, которое он выразил в интервью Украина.ру, на Западе начали говорить о переговорах, потому что возникло большое количество политических и экономических сложностей. Но, по его словам, "дело в том, что это разговоры абсолютно бесполезные, бессмысленные" из-за недоговороспособности Киева.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, переговоры, михаил подоляк, рсзо, танки
Новости, переговоры, Михаил Подоляк, РСЗО, танки

Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога

16:25 05.11.2022
 
© sud.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© sud.ua
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк завил о единственном плане Киева – военной эскалации конфликта. Об этом 5 ноября он написал в Twitter
Единственная возможная делегация для переговоров с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины.
Под "международно признанными" границами Подоляк имеет в виду не только Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым, и Донбасс. Таким образом, "самая восточная точка" - в ЛНР.
Ранее в интервью Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов заявил, что "чем больше Украина будет "ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия". Он напомнил, что президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова в последнее время снова подчеркивали, что в Москве готовы к переговорам с Киевом.
При этом в США, в Республиканской партии заговорили о том, что переговоры необходимы, и даже пригласили президентов России и Украины для диалога в штат Аризона.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, которое он выразил в интервью Украина.ру, на Западе начали говорить о переговорах, потому что возникло большое количество политических и экономических сложностей. Но, по его словам, "дело в том, что это разговоры абсолютно бесполезные, бессмысленные" из-за недоговороспособности Киева.
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3 ноября, 17:16
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НовостипереговорыМихаил ПодолякРСЗОтанки
 
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