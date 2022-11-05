https://ukraina.ru/20221105/1040525418.html

Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноября

Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноября - 05.11.2022 Украина.ру

Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноября

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. Анатолий Шарий рассказал о том, как Служба безопасности Украины грабила и убивала гражданских в первые недели начала СВО

2022-11-05T16:03

2022-11-05T16:03

2022-11-05T16:03

хроники

эксклюзив

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Свой ответ Симоньян Данилов разместил в соцсетях."Симоньян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда, без надежды на просветление в вашей больной безумием башке. Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать с обращенными шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и остальные вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронами собственных парней и отпрыской, "которым в 20 лет могилы роют", - начал он ответ главреду медиагруппы "Россия сегодня".Далее в своём ответе Данилов обозвал русских тварями и заявил, что на Украине обязательно выпью за победу и "за вечный упокой уродливого российского образования, чтобы никогда эта смердящая российская земля не смела посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей"."А мы будем наблюдать, как озверевшие "вагнеровцы" и вооружённые зэки насилуют ваших женщин и убивают ваших детей, и так называемая Россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящей, не придуманной Симоньян войны. Как будет разваливаться фейк-федерация, скукоживаясь до своего естественного состояния в границах Московии — дремучего мусорника и окраины Азии. Как то, что когда-то называлось Российской Федерацией, будет разлетаться кровавыми кусками", - заявил Данилов.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поздравила Россию с Днём народного единства."Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором спевать в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню "Ніч яка місячна", самую красивую на земле, украинскую песню, которую знает каждый русский, песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости. Мы снова натрескаемся местной черешни и разомлеем от того, "как полно сладострастия и неги малороссийское лето". В Киеве, столице Украины, Матери городов русских, мы будем читать малороссийские рассказы славы русской литературы, великого Гоголя, который писал о себе: "Сам не знаю, какая у меня душа — хохлацкая или русская". И ничто в этом предложении ни у кого не будет вызывать смешных и нелепых споров. Вместе мы встанем, помянем мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так. Воздвигнем им памятники. Сложим о них новые песни — на русском и украинском", - написала Симоньян в своём телеграм-канале.По её словам, "именно в этом, кажется, и заключается смысл такого угловатого, нехудожественного, негоголевского, но оказавшегося неизбежным слова "денацификация".Экспрессивный ответ Данилова Симоньян у некоторых вызвал неприятие."Е*****ое (со странностями - Ред.) существо, а по совместительству секретарь СНБО Данилов рассказал про убитых русских детей, свернутые шеи и изнасилованных русских жен. Но забыл упомянуть, что именно в "ненавистной так называемой российской федерации" его сын всего год назад оформил доверенность на продажу квартиры и дома, находящиеся в "лугандоне". Также забыл упомянуть, что уж его-то дети 25-30-35 годков "русских орков" убивать не станут на всякий случай, потому что он вывез их и распихал по Европам и США. "На всякий случай" - а вдруг еще что-то в Луганске продавать надо будет по законам ЛНР", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее он сообщал, что Данилов вывез своих сыновей с Украины, тем самым спрятав их от мобилизации.СБУ и грабежиВ своём новом видео медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о том, как Служба безопасности Украины грабила украинских граждан в первые дни начала спецоперации."Государственное бюро расследований (ГБР) проводит ряд расследований в отношении таких сотрудников СБУ, которые отбирали автомобили, грабили граждан в феврале-марте 2022 года. Волею случая ко мне в руки попали материалы из этих расследований", - заяил Шарий.Он обнародовал документы, свидетельствующие, в частности, о том, как неустановленные сотрудники СБУ завладели рядом автомобилей в Харькове, а именно Citroen Nemo, Toyota Camry, Toyota Rav 4."При совершении этих преступлений сотрудники СБУ пользовались оружием, которое было брошено другими сотрудниками СБУ, спешно убегавшими и не потрудившимся забрать это оружие", - рассказал Шарий, цитируя документы.Материалы ГБР описывают и случай, когда сотрудники СБУ насильно удерживали человека в течение шести суток, требуя с него выкуп. Пока ГБР удалось установить личность лишь одного эсбэушника — сотрудника охраны 3 категории 2 сектора режимно-секретного отдела Управления СБУ в Харьковской области Панцулая Эльдара Автандиловича 1985 года рождения."Мы не знаем, что случилось с теми гражданскими лицами, которые отказались им (сотрудникам СБУ — Ред.) отдавать автомобили. Хотя представляем — война всё спишет", - указал Шарий.Он также рассказал и о другом расследовании."Следующее досудебное расследование: 18 марта 2022 года сотрудники СБУ превысили свои служебные полномочия. А именно, знаете в чём заключалось превышение полномочий? Они задерживали Донского Андрея Борисовича и убили его. А знаете для чего они пришли в квартиру Донского? Чтобы его ограбить. Есть показания жены", - отметил Шарий.Жена Донского рассказала, что 18 марта неизвестные выбили двери их квартиры, представившись сотрудниками СБУ. При этом они не показали никаких документов. Эсбэушники застрелили Андрея Донского. Из квартиры они вынесли ноутбук, системный блок компьютера и телефон Донского. Никакие документы при этом не составлялись."Можно предположить, что это бы не грабёж, а что им на самом деле был необходим ноутбук и телефон погибшего на предмет какой-то сепаратистской или антиукраинской деятельности. Но они его убили и привели приговор в исполнение — сразу же, без суда. При этом был запрос, производились ли какие-то следственные действия тогда — следственными органами был направлен запрос главному управлению СБУ", - рассказал Шарий.Однако там ответили, что никаких спецдействий тогда ГУ СБУ не производило.Также Госбюро расследований расследует оставление оружия, боеприпасов, документов и транспорта сотрудниками СБУ.При этом Шарий предположил, что сотрудникам СБУ удобно было совершать такие преступления, списывая это всё на действия вражеских диверсионно-разведывательных групп.

https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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