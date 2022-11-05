Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры - 05.11.2022 Украина.ру
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Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры - 05.11.2022 Украина.ру
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
На сайте президента Украины 5 ноября опубликована петиция о введении штрафов за работу рекламных баннеров в Киеве
2022-11-05T15:46
2022-11-05T15:46
новости
отключение электричества
электроэнергия
киев
реклама
баннеры
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Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о новых график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, и Харьковской областях.Однако, после обеда режим регулярных отключений сменили на аварийные почасовые отключения. В компании объяснили, что "графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно".Несмотря на то, что в остальных регионах Украины официально отключения не объявлены, источники Украина.ру во Львове и Днепропетровске сообщают о том, что в некоторых районах света нет по 4-5 часов в день.
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новости, отключение электричества, электроэнергия, киев, реклама, баннеры
Новости, отключение электричества, электроэнергия, Киев, реклама, баннеры

Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры

15:46 05.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард МихайловПритула баннер
Притула баннер - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард Михайлов
Читать в
На сайте президента Украины 5 ноября опубликована петиция о введении штрафов за работу рекламных баннеров в Киеве
Жители столицы страдают от отключений света, а некоторые рекламные телевизоры работают 24/7, так что нужно штрафовать за это.
Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о новых график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, и Харьковской областях.
Однако, после обеда режим регулярных отключений сменили на аварийные почасовые отключения. В компании объяснили, что "графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно".
Несмотря на то, что в остальных регионах Украины официально отключения не объявлены, источники Украина.ру во Львове и Днепропетровске сообщают о том, что в некоторых районах света нет по 4-5 часов в день.
Винодельня Покровская в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
12:02
Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей УкраиныОтключения электроэнергии на выходных следует ожидать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сообщает 5 ноября диспетчерский центр "Укрэнерго"
 
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