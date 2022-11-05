https://ukraina.ru/20221105/1040525294.html
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры - 05.11.2022 Украина.ру
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
На сайте президента Украины 5 ноября опубликована петиция о введении штрафов за работу рекламных баннеров в Киеве
2022-11-05T15:46
2022-11-05T15:46
2022-11-05T15:46
новости
отключение электричества
электроэнергия
киев
реклама
баннеры
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Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о новых график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, и Харьковской областях.Однако, после обеда режим регулярных отключений сменили на аварийные почасовые отключения. В компании объяснили, что "графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно".Несмотря на то, что в остальных регионах Украины официально отключения не объявлены, источники Украина.ру во Львове и Днепропетровске сообщают о том, что в некоторых районах света нет по 4-5 часов в день.
https://ukraina.ru/20221105/1040519759.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, отключение электричества, электроэнергия, киев, реклама, баннеры
Новости, отключение электричества, электроэнергия, Киев, реклама, баннеры
Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры
На сайте президента Украины 5 ноября опубликована петиция о введении штрафов за работу рекламных баннеров в Киеве
Жители столицы страдают от отключений света, а некоторые рекламные телевизоры работают 24/7, так что нужно штрафовать за это.
Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о новых график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, и Харьковской областях.
Однако, после обеда режим регулярных отключений сменили на аварийные почасовые отключения. В компании объяснили, что "графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно".
Несмотря на то, что в остальных регионах Украины официально отключения не объявлены, источники Украина.ру во Львове и Днепропетровске сообщают о том, что в некоторых районах света нет по 4-5 часов в день.