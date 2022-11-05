https://ukraina.ru/20221105/1040525294.html

Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры

Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры - 05.11.2022 Украина.ру

Киевляне требуют штрафовать бизнесменов за рекламные баннеры

На сайте президента Украины 5 ноября опубликована петиция о введении штрафов за работу рекламных баннеров в Киеве

2022-11-05T15:46

2022-11-05T15:46

2022-11-05T15:46

новости

отключение электричества

электроэнергия

киев

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Утром в субботу "Укрэнерго" сообщило о новых график стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, и Харьковской областях.Однако, после обеда режим регулярных отключений сменили на аварийные почасовые отключения. В компании объяснили, что "графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы оказалось недостаточно".Несмотря на то, что в остальных регионах Украины официально отключения не объявлены, источники Украина.ру во Львове и Днепропетровске сообщают о том, что в некоторых районах света нет по 4-5 часов в день.

https://ukraina.ru/20221105/1040519759.html

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новости, отключение электричества, электроэнергия, киев, реклама, баннеры