https://ukraina.ru/20221105/1040525167.html

ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – Минобороны

ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – Минобороны - 05.11.2022 Украина.ру

ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – Минобороны

ВС РФ огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп поразили подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России 5 ноября

2022-11-05T15:36

2022-11-05T15:36

2022-11-05T15:37

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Уточняется, что украинские военные были поражены в районах населенных пунктова Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР.Также сообщается о попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.Украинские военные атаковали позиции ВС РФ в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.

https://ukraina.ru/20221105/1040524162.html

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новости, минобороны рф, всу, потери всу, донбасс