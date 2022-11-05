ВСУ несут большие потери в Донбассе и на юге – Минобороны
15:36 05.11.2022 (обновлено: 15:37 05.11.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
ВС РФ огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп поразили подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России 5 ноября
Уточняется, что украинские военные были поражены в районах населенных пунктов
а Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка ДНР.
Также сообщается о попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Украинские военные атаковали позиции ВС РФ в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области.
Все атаки отражены. Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, трибоевые бронированные машины и четыре автомобиля.
14:57В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУИстребительная авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 киевского режима в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал 5 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков