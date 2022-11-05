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Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат

Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат - 05.11.2022 Украина.ру

Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат

Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил 5 ноября глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале

2022-11-05T17:45

2022-11-05T17:45

2022-11-05T17:45

новости

спецоперация

дагестан

женщины

носки

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Он указал, что женщины района продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток, "спасая наших дедов и отцов от простуд и уныния".Дахадаевский район находится на юго-востоке Дагестана, его административным центром является село Уркарах.По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население района составляет примерно 36 тысяч человек, 99% из них составляют даргинцы.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, дагестан, женщины, носки