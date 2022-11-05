https://ukraina.ru/20221105/1040525046.html
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат - 05.11.2022 Украина.ру
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил 5 ноября глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
2022-11-05T17:45
2022-11-05T17:45
2022-11-05T17:45
новости
спецоперация
дагестан
женщины
носки
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Он указал, что женщины района продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток, "спасая наших дедов и отцов от простуд и уныния".Дахадаевский район находится на юго-востоке Дагестана, его административным центром является село Уркарах.По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население района составляет примерно 36 тысяч человек, 99% из них составляют даргинцы.
https://ukraina.ru/20221026/1040155269.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, дагестан, женщины, носки
Новости, Спецоперация, Дагестан, женщины, носки
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил 5 ноября глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
Он указал, что женщины района продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток, "спасая наших дедов и отцов от простуд и уныния".
Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага
Дахадаевский район находится на юго-востоке Дагестана, его административным центром является село Уркарах.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население района составляет примерно 36 тысяч человек, 99% из них составляют даргинцы.