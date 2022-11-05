Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат - 05.11.2022 Украина.ру
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Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат - 05.11.2022 Украина.ру
Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил 5 ноября глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
2022-11-05T17:45
2022-11-05T17:45
новости
спецоперация
дагестан
женщины
носки
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Он указал, что женщины района продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток, "спасая наших дедов и отцов от простуд и уныния".Дахадаевский район находится на юго-востоке Дагестана, его административным центром является село Уркарах.По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население района составляет примерно 36 тысяч человек, 99% из них составляют даргинцы.
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новости, спецоперация, дагестан, женщины, носки
Новости, Спецоперация, Дагестан, женщины, носки

Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат

17:45 05.11.2022
 
Женщины из Дахадаевского района Дагестана вяжут шерстяные носки
Женщины из Дахадаевского района Дагестана вяжут шерстяные носки
Читать в
Жительницы Дахадаевского района Дагестана связали более 2 тысяч пар шерстяных носков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил 5 ноября глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
Он указал, что женщины района продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток, "спасая наших дедов и отцов от простуд и уныния".

Они, как мамы и бабушки, лучше всех знают, как важно держать ноги в тепле. Наши ребята на передовой уже скоро получат эти посылки и смогут ощутить уют домашнего очага

Дахадаевский район находится на юго-востоке Дагестана, его административным центром является село Уркарах.
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население района составляет примерно 36 тысяч человек, 99% из них составляют даргинцы.
 
НовостиСпецоперацияДагестанженщиныноски
 
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