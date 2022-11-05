Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка - 05.11.2022 Украина.ру
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Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка
Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка - 05.11.2022 Украина.ру
Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка
В Донецке во дворе храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, разорвались снаряды. Серьезно повреждено здание, прошитое насквозь осколками,... Украина.ру, 05.11.2022
2022-11-05T15:32
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видео
иконы
храм
донецк
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В Донецке во дворе храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, разорвались снаряды. Серьезно повреждено здание, прошитое насквозь осколками, крыша, отопление. Большая часть икон, лампады, всё внутреннее убранство, заботливо создаваемое трудами настоятеля и всей общины - разбиты.Такой текст написан на странице храма, свидетелями обстрела которого стали журналисты Украина.ру, в сети вконтакте. Мы пообщались с настоятелем храма отцом Сергием и зафиксировали повреждения храма. Божьей милостью никто не пострадал.У себя на странице храм начал сбор средств на восстановление. Призываем наших подписчиков оказать посильную помощь! Страница храма вконтакте: https://vk.com/svyatayanina #храм #Донецк #ДНР #обстрел #иконы #СВО #спецоперация #Донбасс #настоятель
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видео, иконы, храм, донецк, видео
Видео, иконы, храм, Донецк

Расстреляли даже иконы: Украина бьёт по православному храму Донецка

15:32 05.11.2022
 
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В Донецке во дворе храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, разорвались снаряды. Серьезно повреждено здание, прошитое насквозь осколками, крыша, отопление. Большая часть икон, лампады, всё внутреннее убранство, заботливо создаваемое трудами настоятеля и всей общины - разбиты.
Такой текст написан на странице храма, свидетелями обстрела которого стали журналисты Украина.ру, в сети вконтакте. Мы пообщались с настоятелем храма отцом Сергием и зафиксировали повреждения храма. Божьей милостью никто не пострадал.
У себя на странице храм начал сбор средств на восстановление.
Призываем наших подписчиков оказать посильную помощь!
Страница храма вконтакте: https://vk.com/svyatayanina #храм #Донецк #ДНР #обстрел #иконы #СВО #спецоперация #Донбасс #настоятель
 
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