СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве - 05.11.2022 Украина.ру
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СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве
СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве - 05.11.2022 Украина.ру
СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента "Родина-мать" в Николаеве, сообщает 5 ноября пресс-служба ведомства
2022-11-05T14:59
2022-11-05T14:59
новости
николаев
памятник
следственный комитет рф
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В Следственном комитете заверили, что действиям вандалов будет дана уголовно-правовая оценка.Монумент "Родина-мать" был взорван несколько дней назад ночью. Без всяких постановлений о демонтаже, неизвестные уничтожили памятник.
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новости, николаев, памятник, следственный комитет рф
Новости, Николаев, памятник, Следственный Комитет РФ

СК возбудит дело по факту уничтожения "Родины-матери" в Николаеве

14:59 05.11.2022
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента "Родина-мать" в Николаеве, сообщает 5 ноября пресс-служба ведомства
Главным следственным управлением СК России по поручению Председателя СК России будет возбуждено и расследовано по данному факту уголовное дело. В рамках расследования будут приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.
В Следственном комитете заверили, что действиям вандалов будет дана уголовно-правовая оценка.
Монумент "Родина-мать" был взорван несколько дней назад ночью. Без всяких постановлений о демонтаже, неизвестные уничтожили памятник.
В Николаеве подорвали обелиск Родина-мать
3 ноября, 10:43
В Николаеве взорвали "Родину-мать"Неизвестные подорвали обелиск "Родина-мать" в сквере с мемориальным комплексом жертвам Великой Отечественной войны в Николаеве. Фотографии последствий опубликовали 3 ноября в местных Telegram-каналах
 
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