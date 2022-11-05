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В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУ

В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУ - 05.11.2022 Украина.ру

В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУ

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 киевского режима в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал 5 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

2022-11-05T14:57

2022-11-05T14:57

2022-11-05T14:57

новости

спецоперация

потери всу

конашенков

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Он уточнил, что самолёт был сбит в районе населённого пункта Великоалександровка Николаевской области, а вертолёт - в районе города Угледар в ДНР.Также, по его словам, за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Калининское, Садок и Томарино Херсонской области, и Степное, Николаевка и Зелёный Гай ДНР.По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции были уничтожены 331 самолёт, 169 вертолетов и 2435 беспилотников киевского режима.

https://ukraina.ru/20220309/1033478082.html

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новости, спецоперация, потери всу, конашенков, миг-29, вертолеты, беспилотники, himars, пво, вкс, мо рф