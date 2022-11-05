В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта МИ-8 ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 киевского режима в ДНР и уничтожила девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал 5 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Он уточнил, что самолёт был сбит в районе населённого пункта Великоалександровка Николаевской области, а вертолёт - в районе города Угледар в ДНР.
Также, по его словам, за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Калининское, Садок и Томарино Херсонской области, и Степное, Николаевка и Зелёный Гай ДНР.
"Перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой народной республики и Новая Каховка Херсонской области", - рассказал он о работе российской ПВО.
По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции были уничтожены 331 самолёт, 169 вертолетов и 2435 беспилотников киевского режима.
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