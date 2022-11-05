https://ukraina.ru/20221105/1040522765.html

Освобождение Киева: хитрый план или легенда, родившаяся из неудачи

Освобождение Киева: хитрый план или легенда, родившаяся из неудачи - 05.11.2022 Украина.ру

Освобождение Киева: хитрый план или легенда, родившаяся из неудачи

Украина.ру, 05.11.2022

2022-11-05T16:00

2022-11-05T16:00

2022-11-05T16:00

история

история

великая отечественная война

киев

1943

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Рассуждение о хитром маневре, когда неудача Букринского плацдарма и крупные потери на нем являлись отвлекающим ударом для наступления на Лютеже, почему-то популярно. Хотя на самом деле Лютеж стал основным только из-за неуспеха главного наступления. Даже первая высадка здесь состоялась 26 сентября 1943 года, на четыре дня позже, чем в других местахНа самом деле Букрин изначально рассматривался как основное направление удара, что определяла обстановка. Юго-Западный фронт преследовал 6-ю армию Манштейна, которая с 16 сентября отходила на линию Мелитополь — Днепр. У Киева, Канева и Черкасс находились три из пяти основных немецких переправ, куда и устремились советские войска следом за противником.Правда, сорвать отступление и вывоз имущества, включая то, которое могло бы помочь в будущей переправе, не получилось. Немецкие заслоны, прикрывавшие отход, тоже планово свернули сопротивление. Но это было воспринято с энтузиазмом."Обстановка на фронте вновь резко изменилась в нашу пользу. Учитывая все это, командующий войсками Воронежского фронта отдал новую директиву, в которой потребовал быстрее выйти на Днепр и форсировать его. Эту задачу должны были прежде всего выполнить 3-я гвардейская танковая и 40-я армии. Было приказано к исходу 24 сентября первой из них совместно с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом выйти в район Ковалин, Козинцы, Городище, Козлов, Московцы в готовности с ходу форсировать Днепр", — пишет тогдашний командарм-40 Кирилл Москаленко.Одновременно севернее к Днепру подошли и приготовились его перепрыгнуть ватутинская 38-я армия севернее Киева и 60-я армия Центрального фронта за Припятью. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн с высокого правого берега прекрасно видел обстановку. В "Утерянных победах" он писал:То есть будущий маневр Ватутина был для его противника вполне предсказуемым.Кстати, интересно, что Манштейн считал решение о переправе сильно запоздавшим: если бы советские войска в середине месяца не пытались гоняться за отступающим противником, а сразу отправились к Днепру, это сорвало бы все планы.Но что сделано, то сделано, и теперь сверху постоянно подгоняли. Сроки выхода к могучей реке указанных формирований тут же были заменены на 22 сентября.Командование считало, что преодоление водной преграды с ходу должно дезорганизовать мероприятия врага по обороне правого берега теперь, когда он уже туда организованно вышел на заранее подготовленные полевые позиции. Причем настолько с ходу, что все наличные понтоны, отставшие в пути и прибывающие по частям, отдали танкистам Рыбалко, а пехоте было предложено переправляться на подручных средствах.В ночь на 22 сентября начали форсирование передовые отряды 237-й, 42-й гвардейской, 161-й и 337-й стрелковых дивизий, которые захватили первые маленькие плацдармы. Одновременно рота автоматчиков 51-й гвардейской танковой бригады вместе с партизанами отряда им. Чапаева захватили село Григоровка, которому вскоре предстояло стать одним из центров ожесточенных боев. За Припятью в то же время высадилась 332-я стрелковая дивизия 60-й армии, с ходу вступившая в бой.А в ночь на 26 сентября в районе села Лютеж форсировали Днепр передовые части 167-й и 240-й стрелковых дивизий 38-й армии.Бойцы были воодушевлены: приказ Ставки гласил, что те, кто первым форсирует Днепр, представляются к званию Героя Советского Союза.Дальнейшее развитие событий известно. Оказавшись сначала как на ладони под нависающим колоссальной стеной правым берегом, а затем на изрезанном глубокими ярами, заминированном Букрине, против глубоко эшелонированной обороны, наши войска не сумели одолеть противника. Немцы искусно оперировали танковыми частями как подвижным резервом, а неудачно сброшенный в ночь на 25 сентября десант рассеяли, частично уничтожили и сковали в действиях.На плацдармах севернее без особого успеха шли бои. В течение месяца 60-я армия перебросила еще часть войск севернее Лютежа, захватив малые плацдармы у Казаровичей, Ясногородки и Глебовки, а 38-я южнее, почти до Вышгорода. К началу ноября удалось продвинуться вперед только на несколько километров.О том, как воевалось на будущем мемуарном "огненном плацдарме", нам рассказывал участник событий, профессор Киевского политеха (а тогда — мобилизованный хуторянин из-под Бахмача) Владимир Хильчевский:На немецкой аэрофотосъемке участка севернее Лютежа четко видно, что никакой грозной фортификации там создано не было. У Манштейна просто не оставалось ресурсов, по всему берегу от Киева до самой Припяти оперировала одна 4-я танковая армия. Немецкая пехота расположилась на опорных пунктах, по сравнению с обороной на Букрине выглядящих весьма скромно. Против нее действовало пополнение, набранное совсем недавно в Сумской и Черниговской областях, частично даже необмундированное.Наша поисковая организация находила у Ясногородки таких солдат — гражданское пальто, стоптанные сапоги, измочаленный дерматиновый ремешок-перепояска, полный "сидор" патронов и свеженькая, сияющая эмалью кружка.Пошли осенние дожди, окопы затопило, а в чавкающей грязи лежали раненые, которых можно было вывезти только ночью, — днем переправы прицельно бомбились и простреливались артиллерией.Тогда и было принято решение, которое Манштейн предвидел изначально. 24 октября из Москвы прилетела директива за подписью Сталина, в которой предписывалось:— 3-ю гвардейскую танковую армию перевести на участок фронта севернее Киева, используя ее совместно с 1-м гвардейским кавкорпусом;— принять две дивизии из резерва и перебросить три-четыре с левого фланга фронта для усиления будущего удара;— сосредоточить усилия всех армий, захвативших плацдармы на севере, оставив букринский как отвлекающий.Видимо, из этого распоряжения и родилась легенда о том, что бои на Букрине были только ради шума.Решительное наступление на Лютеже было назначено на 1 ноября, и всего за неделю Ватутин перебросил сотни тысяч солдат и технику с Букринского плацдарма на Лютежский. С 40-й армии на 38-ю перешел и набравшийся опыта Москаленко. Противопоставить этой силе у немцев уже было просто нечего, ведь и на юге огромной силой ломил Степной фронт.Отсюда началось освобождение Киева и стремительное движение на запад. Несколько островков, на которых пехота топталась бесконечный месяц, превратились в легендарный подвиг, воспетый официальной литературой и затмивший бои на "Днепровской дуге".

https://ukraina.ru/20190924/1025086961.html

https://ukraina.ru/20221103/1040446942.html

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2022

Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

история, великая отечественная война, киев, 1943