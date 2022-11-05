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Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности

Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности - 05.11.2022 Украина.ру

Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности

Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности. С таким утверждением выступил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экономическом форуме в Стамбуле

2022-11-05T14:07

2022-11-05T14:07

2022-11-05T14:07

новости

спецоперация

эрдоган

совбез оон

вето

владимир зеленский

эммануэль макрон

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Пять стран-постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любая из этих стран может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в СБ ООН. В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию этого права, просто не существует.Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН и увеличить число его постоянных членов.

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2022

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новости, спецоперация, эрдоган, совбез оон, вето, владимир зеленский, эммануэль макрон