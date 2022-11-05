Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности - 05.11.2022 Украина.ру
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Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности - 05.11.2022 Украина.ру
Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности. С таким утверждением выступил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экономическом форуме в Стамбуле
2022-11-05T14:07
2022-11-05T14:07
новости
спецоперация
эрдоган
совбез оон
вето
владимир зеленский
эммануэль макрон
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Пять стран-постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любая из этих стран может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в СБ ООН. В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию этого права, просто не существует.Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН и увеличить число его постоянных членов.
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новости, спецоперация, эрдоган, совбез оон, вето, владимир зеленский, эммануэль макрон
Новости, Спецоперация, Эрдоган, Совбез ООН, вето, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности

14:07 05.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
- РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности. С таким утверждением выступил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экономическом форуме в Стамбуле

"Российско-украинский кризис показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что "мир больше пяти" (имеются в виду страны - постоянные члены Совбеза ООН, турецкий лидер часто критикует устройство СБ ООН и призывает его расформировать - ред.), подтвердилась тем, что произошло. В мире ставятся под вопрос отношения между политикой и экономикой, политикой и безопасностью", - заявил Эрдоган.

Пять стран-постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любая из этих стран может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в СБ ООН. В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию этого права, просто не существует.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
5 октября, 11:45
"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН и увеличить число его постоянных членов.
 
НовостиСпецоперацияЭрдоганСовбез ООНветоВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
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14:07Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
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