Эрдоган: Конфликт на Украине показал несостоятельность институтов мировой безопасности
Ситуация на Украине показала несостоятельность институтов по мировой безопасности. С таким утверждением выступил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на экономическом форуме в Стамбуле
"Российско-украинский кризис показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что "мир больше пяти" (имеются в виду страны - постоянные члены Совбеза ООН, турецкий лидер часто критикует устройство СБ ООН и призывает его расформировать - ред.), подтвердилась тем, что произошло. В мире ставятся под вопрос отношения между политикой и экономикой, политикой и безопасностью", - заявил Эрдоган.
Пять стран-постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) обладают правом вето. Оно предполагает, что любая из этих стран может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в СБ ООН. В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию этого права, просто не существует.
5 октября, 11:45"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН и увеличить число его постоянных членов.